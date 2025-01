“Aggredito al Parco Mascagna al Vomero: accerchiato da banda di ragazzini. Mi hanno salvato vigili e polizia”

Attivista dei comitati del Vomero aggredito all’esterno del Parco Mascagna da banda di ragazzini: “Volevano scavalcare le recinzioni, salvato da Polizia Locale e Polizia di Stato”. Il parco, chiuso da 2 anni, dovrebbe riaprire il 1 febbraio. Era stato vandalizzato per l’ottava volta venerdì notte.

Accerchiato e aggredito da una banda di ragazzini 16enni che cercava di entrare abusivamente nel Parco Mascagna del Vomero, attualmente chiuso per manutenzione, ma che dovrebbe riaprire i battenti il 1 febbraio prossimo. La vittima è Marcello Framondi, della testata online Napoli Zon e attivista del comitato Sì Ztl Vomero, che ha vissuto una brutta disavventura nella serata di ieri, domenica 26 gennaio 2025. Per fortuna, grazie all'intervento della Polizia Municipale, Unità Operativa Vomero, guidata dal Comandante Alfredo Maraffino, e della Polizia di Stato, che sono arrivati subito sul posto, si è scongiurato il peggio.

Il Parco Mascagna, chiuso dal settembre 2023 dopo alcuni episodi di vandalizzazioni, era stato oggetto di un nuovo raid di teppisti nella notte tra venerdì e sabato scorsi, come denunciato dal Comune di Napoli. L'assessore al Verde, Vincenzo Santagada, ha annunciato la prossima installazione delle telecamere di videosorveglianza. La zona, purtroppo, da anni, è caduta preda del degrado, dopo la chiusura del Parco, che era un luogo di ritrovo di tutto il quartiere. Anche gli anziani stanno evitando di passarci, preoccupati dalla sua pericolosità.

Secondo le prime ricostruzioni, Framondi era nella zona del Parco Mascagna, quando avrebbe avvistato un gruppo di 7-8 ragazzini, intenti a cercare di scavalcare le cancellate per introdursi illegalmente nel parco ancora chiuso. Da qui, l'allarme lanciato al 113. A quel punto, sarebbe stato assalito dai ragazzini che lo avrebbero accerchiato, per darsi però alla fuga, quando hanno sentito l'arrivo delle sirene delle forze dell'ordine.

In un lungo post su Facebook, Marcello Framondi ha raccontato i momenti drammatici vissuti all'esterno del Parco Mascagna nella serata di ieri, domenica 26 gennaio 2025. Ecco il suo resoconto:

Questa sera sono stato accerchiato e verbalmente aggredito da un gruppo di ragazzini di 16/17 anni fuori al Parco Mascagna: l’arrivo delle forze dell’ordine mi ha risparmiato da un epilogo peggiore. La mia “colpa”? Aver chiamato il 113 e i Vigili Urbani dopo aver visto un gruppo di 7/8 ragazzi che scavalcava la recinzione per introdursi all’interno del Parco. Nell’attesa delle volanti il gruppo ha notato la mia presenza e pensando che li avessi ripresi con foto e video voleva sottrarmi il cellulare: vedendo l’arrivo delle volanti in lontananza si sono dileguati.

L'attivista dei comitati del Vomero ha, poi, concluso il suo racconto:

Un brutto spavento non lo nascondo, ma cosa più brutta è vedere quanta ferocia anima un gruppo di ragazzi di soli 16 anni: dove sono le famiglie? Quale educazione?Ringrazio il Comandante dei Vigili Marraffino e gli agenti della Polizia di Stato prontamente intervenuti: per quanto riguarda il Parco, urgono controlli continui e un presidio permanente, altrimenti i tanto attesi lavori di ristrutturazione e l’inaugurazione di sabato avranno vita breve.(Questa la foto che ho provato a fare prima che fossi accerchiato dal gruppo, naturalmente venuta sfocata per gli attimi concitati).