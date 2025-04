Si perdono sulle colline del monte Tifata a San Prisco: salvati dai vigili del fuoco

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Uno dei giovani tratti in salvo dai vigili del fuoco

Tre ragazzi sono stati salvati dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, dopo essersi smarriti sulle colline del monte Tifata, sull'Antiappennino Campano, dopo essersi avventurati nel primo pomeriggio per una escursione. Tutti e tre i ragazzi stanno bene e sono stati riaffidati ai propri genitori, che avevano dato l'allarme poche ore prima, non vedendoli rientrare: nessuno di loro ha richiesto cure mediche, e dunque hanno potuto fare rientro a casa senza problemi, al netto dello spavento provato.

Tutto è accaduto attorno alle 21 di ieri, domenica 13 aprile, nella zona del comune di San Prisco, in provincia di Caserta: i tre ragazzi erano saliti attorno alle 15 sulle colline del Monte Tifata, superando l'area dell’acquedotto e raggiungendo la cima. Poi però, durante il rientro verso valle avvenuto nel tardo pomeriggio, hanno perso l’orientamento a causa della fitta vegetazione, composta prevalentemente da ginestre e arbusti. Nel frattempo, non vedendoli rientrare, i genitori hanno dato l'allarme: i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta hanno così richiesto una colonna di fari per l'illuminazione della zona, mentre alcune squadre operavano con attrezzature da taglio per creare un varco nella vegetazione e raggiungere i giovani dispersi. Ritrovati e messi in salvo, i tre ragazzi erano spaventati ma in buone condizioni: riaffidati ai genitori, sono stati riaffidati ai genitori, senza bisogno di cure mediche.

I carabinieri sul Monte Tifata per soccorrere i giovani che avevano perso l'orientamento ieri notte