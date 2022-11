Aggrediscono prostituta trans e le rubano la borsetta con 220 euro a Salerno: presi in due La vittima circondata da due uomini e minacciata. Le hanno portato via la borsa con soldi e effetti personali.

A cura di Pierluigi Frattasi

Aggressione ai danni di una prostituta transessuale a Salerno. La vittima è stata circondata da due uomini che l'hanno aggredita e poi minacciata, portandole via la borsetta nella quale aveva circa 220 euro e altri effetti personali. I due assalitori poi si sono dileguati, ma sono stati presi dalla Squadra Mobile di Salerno che oggi hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale salernitano su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini.

La trans rapinata della borsa

I due destinatari dell'ordinanza sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero aggredito la transessuale, che sarebbe stata dedita alla prostituzione, portandole via la borsa che aveva con sé, contenente la somma di 220 euro e altri effetti personali. Non è la prima volta purtroppo che accade. Le prostitute in strada sono spesso vittime di abusi, maltrattamenti, violenze, furti e rapine.

Gli agenti della Polizia di Stato che indagano sulla vicenda di Salerno si sono subito attivati per ricostruire quanto accaduto e sono così riusciti ad individuare ed identificare i due presunti assalitori, per in quali questa mattina è scattata l'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale salernitano su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini. Soltanto nei prossimi giorni si potranno avere notizie più precise su quanto accaduto. Mentre bisognerà aspettare il prosieguo delle indagini per chiarire meglio tutti i contorni della vicenda e dell'aggressione subita dalla transessuale salernitana.