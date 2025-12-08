napoli
video suggerito
video suggerito

Aggredisce i poliziotti e danneggia la volante: 30enne arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli

L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha cercato di eludere il controllo ed è fuggito: raggiunto, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri, domenica 7 dicembre, nella zona intorno a piazza Garibaldi e alla Stazione Centrale di Napoli, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 30 anni, originario della Nigeria. Nella fattispecie, i poliziotti del commissariato Vasto-Arenaccia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono passati in via Bologna e hanno notato il 30enne che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo e si è dato alla fuga. Gli agenti, allora, lo hanno rincorso: è nata così una colluttazione, al termine della quale, con molta difficoltà e grazie anche all'ausilio dei poliziotti del commissariato San Carlo, gli operatori sono riusciti a bloccare il 30enne.

Ciononostante, l'uomo ha continuato nella sua condotta violenta e, prima di essere definitivamente bloccato, ha sferrato un calcio alla volante della polizia, danneggiandola. Pertanto, al termine del controllo, il 30enne – irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia – è stato tratto in arresto dal personale operante per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Vomero, i gestori dei gazebo dei bar sequestrati: "Chiusi a Natale, 50 senza lavoro"
Napoli, è esploso il bubbone di gazebo e tavolini. Sequestri al Vomero, ci sono 9 tipi di accertamenti in corso
Sono 10 i gazebo di bar e ristoranti sequestrati: tutte le contestazioni e cosa succede ora
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views