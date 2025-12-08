Aggredisce i poliziotti e danneggia la volante: 30enne arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli

L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha cercato di eludere il controllo ed è fuggito: raggiunto, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti.

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri, domenica 7 dicembre, nella zona intorno a piazza Garibaldi e alla Stazione Centrale di Napoli, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 30 anni, originario della Nigeria. Nella fattispecie, i poliziotti del commissariato Vasto-Arenaccia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono passati in via Bologna e hanno notato il 30enne che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo e si è dato alla fuga. Gli agenti, allora, lo hanno rincorso: è nata così una colluttazione, al termine della quale, con molta difficoltà e grazie anche all'ausilio dei poliziotti del commissariato San Carlo, gli operatori sono riusciti a bloccare il 30enne.

Ciononostante, l'uomo ha continuato nella sua condotta violenta e, prima di essere definitivamente bloccato, ha sferrato un calcio alla volante della polizia, danneggiandola. Pertanto, al termine del controllo, il 30enne – irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia – è stato tratto in arresto dal personale operante per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.