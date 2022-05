Afragola, sullo scooter trasportano una Vespa in braccio: il video fa il giro del web Le immagini sono state pubblicate sui social dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

Nonostante siano già in sella a uno scooter, ne trasportano un altro in braccio. Questo il contenuto di un video che arriva da Afragola, nella provincia di Napoli, pubblicato sui social network dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e in poco tempo diventato virale. Il video, girato da un cittadino – che lo ha poi inviato al consigliere Borrelli – mostra due ragazzi in sella a uno scooter, di sera, in giro per le strade di Afragola: mentre uno dei due guida, a fatica, il mezzo, il giovane seduto sul sedile del passeggero tiene in braccio una Vespa – la silhouette dell'iconico scooter è inconfondibile – dai colori pastello accesi. "Signor Borrelli ad Afragola succedono cose da pazzi. Due ragazzi che trasportano una Vespa su uno scooter" il messaggio di chi ha girato il video e lo ha poi i inviato al consigliere, mentre Borrelli si limita a commentare con un "Incredibile".

A Napoli una ragazza picchiata per strada: ha pestato per sbaglio un piede

È stato ancora il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, ancora attraverso i social, a rendere noto il pestaggio subito da una ragazza, avvenuto nel Borgo Sant'Antonio Abate, nel cuore di Napoli, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Ieri, ha raccontato Borrelli, la ragazza è stata selvaggiamente picchiata in strada dopo che aveva inavvertitamente pestato il piede a una coetanea: due donne l'hanno aggredita e hanno provato anche a strangolarla; soltanto l'intervento di alcuni passanti ha evitato che la situazione potesse degenerare. Soccorsa dal 118, la giovane donna aggredita è stata trasportata alla clinica Villa Betania.