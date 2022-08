Afragola, gli sparano 4 colpi nei piedi: 44enne finisce in ospedale L’uomo è stato forse vittima di un tentativo di rapina in via Cantariello. Indagini in corso dei carabinieri di Casoria.

A cura di Pierluigi Frattasi

Gli sparano 4 colpi nei piedi, 44enne di Afragola finisce al Pronto Soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore. È accaduto ieri sera. L'uomo, originario di Afragola, è stato forse vittima di un tentativo di rapina in via Cantariello, avvenuto in tarda serata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Stazione di Casoria. Il 44enne sarebbe stato centrato da 3 colpi di arma da fuoco: tre al piede destro e uno al piede sinistro. L’uomo è ancora ricoverato in osservazione, non è in pericolo di vita.

Ipotesi tentativo di rapina, indagano i carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casoria. Secondo una sommaria ricostruzione ancora da verificare l’uomo sarebbe stato ferito in Via Cantariello, forse dopo un tentativo di rapina. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Il 44enne di Afragola è già noto alle forze dell'ordine e si è presentato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frattamaggiore, nella tarda serata di ieri, ferito verosimilmente da colpi d’arma da fuoco. Non si placano, insomma, gli atti di violenza nel territorio della provincia di Napoli.

Solo pochi giorni fa, a Ponticelli, uno sconosciuto si è avvicinato ad un'auto dove c'era una coppia di fidanzatini e ha sparato 8 colpi, centrando il fidanzato 25 enne con 3 proiettili. È accaduto in via Scarpetta, nel quartiere di Napoli Est. I due giovani avevano parcheggiato la macchina sotto casa della ragazza, quando sono stati sorpresi dall'aggressore che ha esploso una raffica di colpi all'interno dell'abitacolo per motivi ancora ignoti. Sul posto è subito arrivata la Polizia Scientifica che ha avviato le indagini balistiche ed ha trovato a terra 8 bossoli.