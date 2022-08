Ragazzo di 25 anni colpito da 3 proiettili mentre è in auto con la fidanzata a Ponticelli Uno sconosciuto si è avvicinato e ha sparato 8 colpi. Il giovane ferito portato al Cardarelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Uno sconosciuto si avvicina all'auto dove c'è una coppia di fidanzatini e spara 8 colpi, centrando il fidanzato 25 enne con 3 proiettili. È accaduto la scorsa notte in via Scarpetta, a Ponticelli, quartiere di Napoli Est. I due giovani avevano parcheggiato la macchina sotto casa della ragazza, quando sono stati sorpresi dall'aggressore che ha esploso una raffica di colpi all'interno dell'abitacolo per motivi ancora ignoti.

Trovati 8 bossoli a terra

Immediatamente sono scattate le indagini. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Sul posto è subito arrivata la Polizia Scientifica che ha avviato le indagini balistiche ed ha trovato a terra 8 bossoli. Secondo quanto riferito agli investigatori, il giovane era in macchina con la fidanzata quando all'improvviso è comparso uno sconosciuto che ha aperto il fuoco. Tre colpi hanno raggiunto il 25enne.

Il ferito trasportato al Cardarelli

Il ragazzo ferito è stato subito soccorso e portato al vicino ospedale "Villa Betania". Da qui, poi, è stato trasferito all'Ospedale “Cardarelli”. Non sarebbe in pericolo di vita. Un episodio inquietante, che contribuisce a mantenere ancora teso il clima nella zona orientale. Si tratta, infatti, dell'ennesimo episodio di violenza che si verifica nel quartiere di Ponticelli, nell'area orientale di Napoli, negli ultimi mesi. Solo un mese fa è avvenuto un duplice omicidio, con la morte di un operaio che non era il vero obiettivo dell'assassino. Mentre nel quartiere si registrano anche numerose bombe carta fatte esplodere nel cuore della notte, con auto parcheggiate incendiate.