Aereo disegna una “N” di Napoli gigante in cielo nel Golfo: la rotta spettacolare dal satellite Un aereo ha disegnato una enorme “N” in un cerchio sui cieli del Golfo. L’immagine ripresa dal satellite sul sito flightradar24.com.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da flightradar24.com

Un aereo ha disegnato una "N" di Napoli gigante nei cieli del Golfo nella giornata di oggi 9 maggio 2023. Una rotta spettacolare, immortalata sul sito web https://www.flightradar24.com/, che traccia i voli di tutti gli aerei. Probabilmente un modo per celebrare, in maniera sicuramente originale, il terzo scudetto del Napoli, conquistato dopo 33 anni.

Un logo gigante del Napoli disegnato in cielo

L'aereo, un Tecnam P-2008JC, un velivolo ad ala alta, monomotore, biposto costruito in Italia, della Tecnam Flight Academy, la scuola di volo Tecnam, sarebbe decollato da Capua, secondo il sito web, alle ore 15:02 di oggi per atterrare alle ore 16:40 – per una durata complessiva di un'ora e 38 minuti – dopo aver disegnato una enorme "N" racchiusa in un cerchio, come nel logo del Calcio Napoli. Un evento certamente spettacolare, che ha dimostrato tutta la maestria del pilota.

L'immagine della rotta seguita dall'aereo è diventata subito virale tra i tifosi azzurri, che la stanno pubblicando su chat e social. Tecnam è una società specializzata nelle costruzioni aeronautiche, con sede a Napoli e base a Capua, in provincia di Caserta, che fa quotidianamente voli di addestramento. Proprio quest'anno ha compiuto 75 anni dalla fondazione.

Negli scorsi giorni il sito web flightradar24.com era stato preso d'assalto dai tifosi azzurri per assistere in diretta al rientro a casa del Napoli dopo la partita al Dacia Arena di Udine, dove la squadra di Luciano Spalletti ha conquistato il tricolore grazie al pareggio per 1-1. In quel caso, il volo charter utilizzato dai calciatori azzurri, partito da Udine attorno alle ore 15,00 di venerdì, era risultato seguitissimo sul sito, per numero di connessioni, fino all'atterraggio avvenuto all'aeroporto militare di Grazzanise, in provincia di Caserta.