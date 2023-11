Ad Aversa si presenta il dossier della Caritas sulla povertà in Campania nel 2023: i dati su lavoro e Sanità Tre giorni di iniziative e convegni (17-19 novembre) ad Aversa per presentare il Dossier regionale della Caritas sulla Povertà 2023. Tra gli ospiti anche il governatore Vincenzo De Luca.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ad Aversa si presenta il "Dossier Regionale sulle povertà 2023″, realizzato grazie ai dati della Rete (CdA) Caritas e incrociati con quelli socio-economici provenienti dalle statistiche ufficiali ed sviluppati con un lavoro meticoloso del sociologo Ciro Grassini, coordinatore del documento. Per tre giorni – dal 17 al 19 novembre 2023 – la città normanna, in provincia di Caserta, ospiterà una serie di incontri e di convegni, per un evento organizzato da Caritas Regionale, Diocesi di Aversa, Regione Campania, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in occasione della VII Giornata Mondiale dei Poveri.

Una tre giorni di intensi dibattiti e confronti, che vedrà la partecipazione di intellettuali, studiosi, amministratori pubblici, sulle tematiche del lavoro, della povertà e della migrazione. Tra i partecipanti, don Marco Pagniello, Direttore Caritas italiana, Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania. “I poveri sono persone, hanno volti, storie, cuori e anime” è la sintesi del tema scelto dal Papa Francesco per la VII Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra il 19 novembre 2023.

Vecchie e nuove povertà sono uno spaccato della quotidianità spesso invisibile. In Campania tra i freddi dati statistici del dossier 2023 si evidenziano diverse criticità: diminuzione dei tassi di natalità con relativo calo della popolazione campana che segna dal 2012 un decremento pari al 4,21%. Sul podio delle problematiche: lavoro, stranieri, economiche, invece tra le richieste ricevute al primo posto “beni e servizi materiali a seguire “sanità” ed “alloggio” questi sono alcuni dati presenti nel voluminoso Dossier Regionale sulle povertà 2023.

Il programma del convegno di Aversa

Venerdi 17 novembre dalle ore 10,00, via Roma n.9

L'iniziativa si terrà presso il Dipartimento di Ingegneria( Aula Magna) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il programma della giornata è il seguente:

La prima giornata inizia con i saluti di Gianfranco Nicoletti, Magnifico Rettore, e del professor Alessandro Mandolini, Direttore del Dipartimento di Ingegneria.

A seguire l’introduzione dei lavori è affidata a Don Carmine Schiavone, delegato Regionale Caritas Campania

Successivamente la presentazione del Dossier Regionale delle povertà di Ciro Grassini, sociologo e coordinatore del Dossier,

Previsti gli interventi di Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra e Presidente CEC (Conferenza Episcopale Campania), Roberto Bafundi, Direttore del Dipartimento del coordinamento metropolitano INPS Napoli, Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania,

Le conclusioni della mattinata di Monsignor Antonio De Luca, Vescovo Teggiano-Policastro, Delegato CEC Servizio Carità,

Modera gli incontri Angelo Cirelli-Presidente Consulta pastorale giovanile.

Venerdi 17 novembre, ore 18,00

Presso il Centro Caritas diocesana- Vicolo S. Agostino- Aversa ( Salone “Casa dei Figli”), si terrà:

La catechesi di don Marco Pagniello, Direttore Caritas italiana: riflessioni su “ Non distogliere lo sguardo dal povero”

Sabato 18 novembre, ore 9,30

Presso il Centro Caritas ( Salone “Casa dei Figli”) si terrà:

La presentazione del dossier diocesano aversano 2023, “FormAzioni. Buone prassi territoriali per il contrasto alla povertà educativa”, organizzato da Eupolis (la Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della diocesi di Aversa) in partenariato con l' Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, testimonianze a confronto tra il mondo associativo ed istituzionale;

Domenica 19 novembre, ore 10,30: