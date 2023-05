Ad Alberto Angela la laurea honoris causa in Geologia alla Federico II di Napoli il 5 giugno Cerimonia nell’Aula Magna di Corso Umberto con il rettore Matteo Lorito e la Lectio Magistralis di Alberto Angela.

A cura di Pierluigi Frattasi

Alberto Angela avrà la laurea honoris causa in Geologia e Geologia Applicata all'Università Federico II di Napoli, il più antico ateneo laico d'Europa. Il conferimento del prestigioso riconoscimento avverrà con una cerimonia pubblica lunedì 5 giugno 2023, con la partecipazione del popolare conduttore tv, paleontologo e divulgatore scientifico e del Rettore della Federico II, Matteo Lorito. L'appuntamento è previsto per le ore 11,00 nell'Aula Magna Storica dell'Ateneo Fredericiano, in corso Umberto I. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell'Università.

L'amore di Alberto Angela per Napoli

L'amore per Napoli e per la sua cultura di Alberto Angela, figlio del noto divulgatore scientifico Piero, entrambi amatissimi dagli italiani, è cosa nota. Sono tanti i programmi televisivi culturali dedicati da Alberto al capoluogo partenopeo, come "Stanotte a…Napoli". Negli scorsi anni, Alberto Angela ha fatto da ‘padrino' della manifestazione ‘Collezionare la natura', organizzata dal centro dei musei scientifici dell'Università Federico II, quando era diretto dalla professoressa Mariarosaria Ghiara, ora in pensione. Un evento ripreso poi quest'anno.

La cerimonia di conferimento della Laurea honoris causa vedrà i discorsi introduttivi di Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II, e di Vincenzo Morra, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse. Ne terrà la Laudatio Pasquale Raia, Professore di Paleontologia e Paleoecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse dell'Ateneo federiciano. Seguirà la Lectio Magistralis di Alberto Angela e il conferimento della Laurea. Il 25 giugno del 2019, Alberto Angela ha ricevuto la laurea ad honorem nel corso di studi in conservazione e la valorizzazione dei beni culturali dell'Università Suor Orsola Benincasa.