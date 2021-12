Acquedotto Napoli, controlli in case e negozi per scoprire allacci abusivi L’Abc userà una società terza, operatori riconoscibili con tesserino. Previsto anche un numero verde per segnalare gli abusi. Studio anche per mappare le fogne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Controlli nelle case e nei negozi a Napoli per scoprire allacciamenti abusivi all'acquedotto Comunale. L'Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica dichiara guerra agli abusi e ai furti d’acqua. Nei prossimi mesi, gli operatori dell'azienda, supportati da una società esterna, effettueranno i controlli su eventuali allacci furtivi o qualunque tipo di attività che comporti illecite manomissioni di impianti di proprietà aziendale."Un'azione straordinaria di censimento – precisa Abc – che interesserà progressivamente tutto il territorio cittadino napoletano, al fine di verificare eventuali irregolarità di natura tecnica o contrattuale relative al servizio di fornitura idrica". Non solo, al via anche l'aggiornamento della mappatura delle fogne di Napoli.

Il censimento delle utenze

Abc Napoli è impegnata nella lotta agli abusi e ai furti d’acqua sulle condotte di distribuzione. Vista l’estensione dell’operazione, il personale di ABC Napoli sarà supportato anche da una società terza. Quest'ultima opererà per conto di ABC provvista di tesserino di riconoscimento, effettuerà contestualmente anche un servizio di controllo e di monitoraggio del territorio su eventuali allacci furtivi o qualunque tipo di attività che comporti illecite manomissioni di impianti di proprietà aziendale. "Contrastare abusi e comportamenti illeciti – spiega Abc – ha come ulteriore effetto positivo il risparmio dell’acqua potabile".

Numero verde per segnalare gli abusi

Previsto anche un numero verde 800884021 per le informazioni ai cittadini. L'Abc ha invitato al cittadinanza a segnalare condotte illecite o sospette, sugli impianti idrici gestiti da ABC Napoli.

La nuova mappatura delle fogne di Napoli

L'altra azione dell'Abc riguarda l’aggiornamento della mappa della rete fognaria della città di Napoli e per implementare una piattaforma tecnologica di supporto e prevenzione dei Grandi Rischi. Il CdA di ABC ha deliberato la stipula di una convenzione con il Consorzio Inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.R.I.), costituito dall’Università di Napoli Federico II e dall’Università di Salerno. Nello specifico, Il C.U.G.R.I. supporterà ABC Napoli nella realizzazione di uno studio approfondito ed aggiornato dei bacini idrografici e dei flussi superficiali, nella verifica della attuale rete fognaria di collettamento e dei sollevamenti, nell’individuazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento di tutta la infrastruttura fognaria al fine di assicurarne il corretto funzionamento.

“Sin dall’insediamento – afferma Alessandra Sardu, presidente di ABC – il CdA ha posto l’accento sulla necessità di migliorare sempre di più le performance dell’azienda nella gestione del sistema fognario, che ABC gestisce da circa due anni dietro trasferimento del Comune di Napoli. Pertanto ho da subito fortemente spinto affinché si stipulasse questa convenzione con il C.U.G.R.I.: verificheremo in lungo e in largo tutta la funzionalità della rete fognaria del Comune di Napoli, e ciò al fine di programmare tutte le azioni da porre in essere nei prossimi anni per ammodernare e potenziare tutta l’infrastruttura fognaria".

"Si tratta di un progetto imponente – conclude Sardu- complesso, ma necessario, e che richiede il coinvolgimento di professionisti qualificati e ultra specializzati. ABC deve acquisire anche nella gestione del sistema fognario la stessa importante esperienza che vanta nella gestione dell’acquedotto. Tutto ciò anche al fine di potenziare tutte le azioni che possono essere messe in campo per tutelare l’ambiente: su questo tema la sensibilità del CdA, in cui peraltro siedono componenti delle associazioni ambientaliste, è massima. Ringrazio i docenti del C.U.G.R.I. per aver accettato di collaborare con l’Azienda e nell’interesse della città tutta, che potrà trarre sicuramente grandi benefici da questo virtuoso partenariato”.