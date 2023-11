Accoltellato in piazza Dante da un gruppo di giovanissimi: è il secondo caso in una settimana Un 39enne srilankese è stato ferito intorno all’1 in via Toledo, nel centro di Napoli. Pochi giorni fa un 18enne colpito nella stessa zona. Indagano i carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Lo avrebbero bloccato mentre era in scooter e, durante una discussione banale, uno di loro avrebbe tirato fuori un oggetto appuntito e lo avrebbe ferito a un polpaccio. È successo in via Toledo, all'altezza di piazza Dante, vittima un 39enne srilankese. L'episodio, che risale all'una circa della notte appena trascorsa, tra sabato e domenica, ricorda ricorda l'aggressione avvenuta lunedì scorso, quando a farne le spese fu un ragazzo di 18 anni, accoltellato in piazza Dante intorno alla mezzanotte. Al momento non si esclude che i due casi possano essere collegati.

Il 39enne è stato medicato nel Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro, allertati dai sanitari, che hanno avviato le indagini. Poche e frammentarie le informazioni fornite dalla vittima: l'uomo, residente a Napoli, ha parlato di una discussione nata per futili motivi con un gruppo di ragazzi, da lui descritti come giovanissimi, forse minorenni, nei quali si sarebbe imbattuto mentre tornava a casa.

L'arma usata sarebbe verosimilmente un coltello, anche se è possibile che sia stato invece utilizzato un punteruolo o qualcosa di simile. Dopo il ferimento i responsabili si sarebbero immediatamente dileguati; al vaglio degli investigatori la possibilità che qualche telecamera di sorveglianza possa avere registrato i momenti dell'aggressione o, perlomeno, possa aiutare a ricostruire gli spostamenti del gruppo e quindi ad identificare i componenti.