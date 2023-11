Aggredito dal gruppo in piazza Dante, 18enne accoltellato nella notte Un ragazzo è stato ferito a Port’Alba, nel centro di Napoli; sarebbe stato accoltellato da un gruppo di coetanei. Da ricostruire dinamica e motivazioni.

A cura di Nico Falco

Un 18enne napoletano è stato ferito nella notte in piazza Dante, nel centro di Napoli; secondo la sua versione, che resta al momento al vaglio degli investigatori, sarebbe stato aggredito, per motivi non ancora chiari, da un gruppo di coetanei mentre era nei pressi di Port'Alba. Il giovane è stato portato all'ospedale dei Pellegrini, le sue condizioni non sono gravi.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia Centro, intervenuti al Pronto Soccorso intorno alla mezzanotte di oggi, 13 novembre, a seguito della segnalazione di un giovane ferito. I sanitari hanno escluso conseguenze di rilievo per il 18enne: la ferita, inflitta presumibilmente con un coltello, non ha causato gravi danni: per lui prognosi di 10 giorni salvo complicazioni.

Ascoltato dai militari, il giovane non sarebbe stato in grado di fornire ulteriori indicazioni sugli aggressori, descritti come coetanei, né avrebbe spiegato i motivi. La dinamica e le motivazioni restano da chiarire, al vaglio dei carabinieri le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero contenere elementi preziosi.