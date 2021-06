In ospedale aveva raccontato di essersi ferito in un incidente stradale, ma i medici si sono accorti subito che la realtà era diversa: quello alla mano non era un taglio provocato da una caduta, ma una coltellata. Protagonista della storia, un 20enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, che intorno alla mezzanotte è arrivato con una mano insanguinata al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli.

Il ragazzo, A. B., residente nel quartiere Arenella, già dall'arrivo in ospedale ha raccontato una versione inventata su quella ferita, dicendo di essersi fatto male cadendo con lo scooter in via Salvator Rosa. È bastata un'occhiata veloce per capire che un incidente stradale non avrebbe mai potuto provocare una lesione del genere, che invece era tipica di un fendente. Il giovane è stato dimesso e giudicato guaribile in 20 giorni, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

Restano, però, gli interrogativi su quello che sia effettivamente successo e dove. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, che sono intervenuti al Pronto Soccorso in seguito alla chiamata dei sanitari, come da prassi in casi di ferimenti e aggressioni. Il ragazzo non avrebbe voluto fornire ulteriori indicazioni, né elementi per risalire al responsabile. Tra le ipotesi, che fosse coinvolto in un regolamento di conti e che inventando l'incidente abbia voluto coprire chi lo ha ferito.

Negli stessi momenti un altro ragazzo è arrivato al Pronto Soccorso del Pellegrini per una ferita da arma da taglio; il giovane ha raccontato di essere stato aggredito a Capodimonte da due ragazzi per uno sguardo di troppo; i due episodi non sarebbero collegati.