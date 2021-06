Uno "sguardo di troppo", una occhiata interpretata come una insolenza, o, peggio ancora, come una sfida. Ci sarebbe questo dietro il ferimento di un 26enne napoletano che, nella notte, è arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli. Medicato, il giovane non è in pericolo di vita ed è stato dimesso con prognosi di 15 giorni.

L'aggressione, stando a quanto raccontato dal ragazzo, L. G., già noto alle forze dell'ordine, è avvenuta all'altezza del Tondo di Capodimonte, durante un litigio nato per motivi banali. La vittima avrebbe incrociato due sconosciuti, che lo avrebbero accusato di averli guardati con troppa insistenza o di aver rivolto loro un'occhiataccia. Un gesto inteso come una provocazione, in realtà probabilmente un pretesto, che avrebbe dato il via alla successiva ritorsione.

Il 26enne è stato ferito al polso e alla mano sinistra, dopo le medicazioni è stato dimesso. In ospedale sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la versione della vittima e avviato le indagini per risalire ai responsabili; sopralluoghi sono stati effettuati sul luogo del ferimento, è possibile che nelle prossime ore vengano analizzati i nastri di alcune telecamere di sorveglianza installate nella zona di Capodimonte e che potrebbero avere ripreso l'aggressione.

Negli stessi minuti, al Pellegrini è arrivato anche un altro giovane, anche lui ferito alla mano. Si tratta di un 20enne napoletano, che ai medici aveva detto di essersi fatto male in un incidente stradale, cadendo in scooter, ma durante la visita i sanitari si erano accorti che si trattava invece di una lesione causata da una coltellata.