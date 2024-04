video suggerito

Rissa tra giovanissimi a Casoria, 16enne accoltellato nella notte Un minorenne è stato raggiunto da una coltellata a un gluteo durante una rissa a Casoria (Napoli); le sue condizioni non sono gravi. Indaga la Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato nella notte a Casoria, in provincia di Napoli; non in pericolo di vita, il giovane è stato dimesso dopo le cure del caso con prognosi di 10 giorni salvo complicazioni. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato, intervenuta nella notte sul luogo indicato e nella clinica Villa dei Fiori di Acerra per ascoltare la vittima. La dinamica è in fase di ricostruzione.

Il ferimento, stando alle parole del ragazzo, sarebbe avvenuto intorno alle 2 di oggi, 8 aprile, all'angolo tra via Torrente e via Brando. Il 16enne ha raccontato di essersi ritrovato invischiato in una rissa tra suoi coetanei, cinque o sei, nella quale erano rimasti coinvolti dei suoi amici; nel parapiglia qualcuno avrebbe tirato fuori un coltello e avrebbe sferrato il fendente, colpendo la vittima al gluteo. Accompagnato al Pronto Soccorso, il ragazzo è stato affidato ai sanitari, che hanno escluso gravi complicazioni e optato per le dimissioni nel giro di poco tempo.

Il ferito non sarebbe stato in grado di riconoscere gli assalitori, parlando genericamente di giovani presumibilmente della sua stessa età o poco più grandi. Al vaglio la possibilità che elementi importanti per le indagini possano arrivare dalle registrazioni di alcune videocamere di sicurezza delle attività commerciali della zona.