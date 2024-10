video suggerito

Accoltellato a faccia, pancia e schiena e lasciato a terra dopo una lite: ferito grave al Pellegrini I poliziotti hanno arrestato un 34enne napoletano. In casa ritrovato il coltello. L’aggressione dopo una lite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Accoltellato al volto, all'addome e alla schiena dopo una lite. Poi lasciato a terra, in una pozza di sangue. È qui che viene ritrovato dal personale dell'ambulanza del 118 e trasportato urgentemente in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. L'episodio è avvenuta nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, in via Cesare Rosaroll, nei pressi della Stazione Centrale di piazza Garibaldi, nel Borgo Sant’Antonio Abate.

Un napoletano 34enne arrestato per tentato omicidio

La polizia ha arrestato un 34enne napoletano per l'aggressione. L'uomo era nella sua abitazione, dove lo hanno ritrovato i poliziotti: è accusato di tentato omicidio.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale. Gli agenti sono arrivati sul posto poco dopo il 118, proprio mentre i sanitari stavano soccorrendo il ferito. La vittima era riversa a terra. Il personale del 118 ha riscontrato diverse ferite da arma da taglio alla schiena, all’addome e al volto.

Si indaga sul motivo del litigio

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, poi trasportata in codice rosso presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini, sarebbe stata colpita al culmine di una lite da un altro soggetto. Non sono ancora chiari i motivi del litigio. Grazie ad una repentina attività di indagine, però, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore.

Si tratterebbe di un 34enne napoletano, con precedenti di polizia che è stato immediatamente individuato e raggiunto presso la sua abitazione. I poliziotti hanno ritrovato in casa anche il coltello che sarebbe stato utilizzato per l'aggressione.