Accoltellato a 15 anni dopo una lite sui social: preso anche il secondo aggressore Custodia in carcere per un 17enne napoletano: è accusato di avere accoltellato un 15enne a gennaio a Scampia insieme a un 16enne già arrestato.

A cura di Nico Falco

Ad accoltellare il 15enne ferito a gennaio a Scampia non era stato soltanto il 16enne che poco dopo si era costituito: all'aggressione aveva preso parte anche un 17enne. Ricostruzione del gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli che, sulla scorta delle indagini svolte dalla Squadra Mobile, ha disposto la misura della custodia cautelare in IPM (Istituto di Pena Minorile) per il secondo ragazzo, S. A. ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio in concorso.

I fatti contestati risalgono alla serata dell'11 gennaio 2023, quando gli agenti del commissariato di Scampia, inviati dalla Centrale Operativa per un ferito, avevano raggiunto via Hugo Pratt, nei presso dello stadio comunale Landieri. Arrivati sul posto si erano imbattuti in una donna, che aveva raccontato loro di essere andata lì perché aveva sentito delle urla. E, poco distante, c'era il ragazzino agonizzante: era stato ferito con diversi fendenti all'addome. Il giovanissimo era stato trasportato al Pronto Soccorso del Cardarelli, dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza; dopo l'operazione era rimasto per molto tempo ricoverato nell'ospedale napoletano in prognosi riservata.

La sera stessa S. G., 16 anni, si era presentato negli uffici della Questura di Napoli per costituirsi; il giovane era stato arrestato per tentato omicidio aggravato. Il movente, hanno ricostruito gli investigatori, sarebbe stato la vendetta per una lite avvenuta sui social nel settembre precedente. Dai successivi accertamenti è emerso il coinvolgimento del terzo ragazzo, che secondo le ricostruzioni avrebbe partecipato attivamente alla violenta aggressione.