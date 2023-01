Accoltella un coetaneo a Scampia, 16enne arrestato per tentato omicidio Il giovane, poco dopo l’accadimento, si è presentato spontaneamente negli uffici della Questura di Napoli ed è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha accoltellato un coetaneo: per questo un ragazzino di 16 anni è stato arrestato a Napoli. La vicenda risale alla serata di ieri, mercoledì 11 gennaio: a Scampia, in via Hugo Pratt, gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato e dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti su disposizione della Centrale Operativa, che aveva segnalato una persona ferita.

Giunti sul posto, i poliziotti si sono imbattuti in una donna, che ha raccontato loro di aver udito delle urla e di essere giunta anche lei sul posto: qui, come hanno potuto constatare anche gli agenti, c'era un ragazzino, minorenne, riverso in terra e sanguinante, dal momento che presentava una ferita da arma da taglio.

L'aggressore si è costituito: è un ragazzino di 16 anni

Poco dopo il fatto di sangue, l'aggressore si è presentato negli uffici della Questura di Napoli e ha confessato: come detto, si tratta di un ragazzino di 16 anni, che è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dagli agenti della Squadra Mobile e da quelli dell'Ufficio Prevenzione Generale. Ancora da chiarire la dinamica e le motivazioni dietro l'aggressione.