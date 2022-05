Rissa a colpi di casco in spiaggia a Marechiaro: divieto di frequentare le aree urbane per due uomini I due protagonisti della rissa a colpi di casco andata in scena qualche giorno fa in spiaggia a Marechiaro sono stati raggiunti da un Dacur per un anno.

A cura di Valerio Papadia

Identificati e sanzionati i protagonisti della rissa a colpi di casco andata in scena, qualche giorno fa, in spiaggia a Marechiaro, a Posillipo, il cui video, ripreso da alcuni bagnanti, ha fatto il giro dei social network, diventando virale: si tratta di due uomini, un 43enne e un 38enne, nei confronti dei quali il questore di Napoli ha emesso due Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane). I due, per un anno, non potranno accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento siti nel Comune di Napoli: in particolare, l'area maggiormente interessata è quella che di via Posillipo, via Petrarca, via Sermoneta, largo Sermoneta, via Mergellina e via Caracciolo.

La ricostruzione della rissa avvenuta davanti ai bagnanti

La rissa si è verificata, in pieno giorno, lo scorso 14 maggio, sulla cosiddetta "Spiaggia delle Monache" a Posillipo. Gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, intervenuti dietro segnalazione di altri bagnanti, hanno accertato la dinamica della violenta rissa verificatasi, come detto, sotto gli occhi di decine e decine di persone, alcune delle quali hanno immortalato la scena. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il 38enne era stato infastidito da un minore che, insieme ad altri coetanei, stava giocando con un pallone: lo aveva così dapprima richiamato e, di fronte alla sua risposta sgarbata, lo aveva spintonato, facendolo cadere su uno scoglio e provocandogli una ferita al volto.

Il ragazzino era tornato qualche minuto più tardi, insieme al padre – il 43enne – che, impugnando un casco, aveva aggredito il 38enne addirittura a mare, dentro l'acqua, colpendolo ripetutamente e provando anche ad annegarlo. Soltanto l'intervento di alcuni bagnanti aveva evitato il peggio e posto termine alla violenza. Identificati, i due sono stati oggi colpiti dal Dacur.