Accoltellata ad Aversa, poi lo schianto in moto mentre va in ospedale: arrestata la suocera

La Polizia ha bloccato la 67enne Antonietta Colurcio ad Aversa (Caserta): è accusata di avere accoltellato la nuora durante un litigio.

Immagine di repertorio

Ad accoltellare la 28enne di Aversa, ferita gravemente sabato scorso in viale Kennedy, sarebbe stata la madre del compagno, durante un litigio: lo hanno ricostruito gli agenti del commissariato locale della Polizia di Stato che, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, domenica sera hanno arrestato la 67enne Antonietta Colurcio, già nota alle forze dell'ordine; la donna è ora nel carcere di Secondigliano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La ragazza, invece, è in prognosi riservata al Cardarelli; era stata soccorsa da un motociclista, che però mentre la accompagnava in ospedale si è schiantato contro un'automobile.

Ragazza accoltellata ad Aversa, è in prognosi riservata

La ragazza era stata accoltellata, un fendente alla schiena, nella serata di sabato, 23 agosto. Il motociclista l'aveva notata in strada e l'aveva fatta salire per portarla verso il Pronto Soccorso, ma durante il tragitto aveva perso il controllo ed era finito contro un'automobile guidata da un militare americano. Erano quindi intervenuti i sanitari del 118, che avevano portato entrambi al San Giuseppe Moscati di Aversa.

Il compagno in carcere per omicidio

La ragazza è stata al centro di un violento fatto di cronaca due anni fa, nel settembre 2023, quando il suo compagno, l'ex militare 36enne Paolo Scarano, aveva ucciso il 56enne Paolo Menditto, trovato senza vita nella sua abitazione di Aversa con oltre venti coltellate. Scarano aveva confessato sostenendo di avere aggredito l'altro durante una lite, nata perché voleva che smettesse di cedere stupefacenti alla compagnia in cambio di prestazioni sessuali. Nel giugno 2025 il 36enne è stato condannato a 23 anni di reclusione.