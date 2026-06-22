Accoltella un ragazzo di 17 anni a Ercolano: 44enne arrestato per tentato omicidio

Il 17enne sarebbe stato punito per una lite tra minori avvenuta il giorno prima dell’aggressione.

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Nelle scorse ore a Ercolano, nella provincia di Napoli, i carabinieri della locale tenenza, su disposizione del gip del Tribunale di Napoli e su richiesta della Procura partenopea, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 44 anni del posto, gravemente indiziato di tentato omicidio nei confronti di un ragazzo di 17 anni.

I fatti per i quali il 44enne è stato arrestato risalgono alla sera del 6 giugno scorso, quando, all'esterno di una paninoteca di Ercolano, in seguito all'intervento sul posto, i carabinieri avevano accertato che, poco prima, il 17enne era stato ferito con diverse coltellate ed era stato trasportato presso l'ospedale Maresca di Torre del Greco. Il minorenne, nell'occasione, era stato medicato dal personale sanitario e poi dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Secondo l'attività investigativa esperita subito dopo il fatto dai carabinieri della Tenenza di Ercolano, coordinati dai magistrati della VII Sezione Indagini della Procura di Napoli, il 17enne sarebbe stato punito perché, il giorno precedente all'aggressione, sarebbe stato coinvolto in una lite con altri minorenni. Inoltre, le indagini hanno permesso di ricostruire che le coltellate inferte al 17enne avrebbero potuto provocarne la morte, motivo per il quale il 44enne è stato arrestato per tentato omicidio.