Accoltella l’ex marito al volto e al collo con le forbici: arrestata una 59enne È successo a Montoro, nella provincia di Avellino: la donna ha colpito ripetutamente l’ex marito al culmine di una lite; l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Valerio Papadia

Ha colpito ripetutamente al collo e al volto l'ex marito con un paio di forbici: una donna di 59 anni è stata arrestata dai carabinieri a Montoro, nella provincia di Avellino. I militari della locale stazione, nella serata di ieri, martedì 4 ottobre, sono intervenuti su segnalazione del 112 in un'abitazione della cittadina, dove era stata segnalata una lite in famiglia: arrivati sul posto, i carabinieri hanno scoperto che, al culmine dell'alterco, la 59enne aveva impugnato le forbici da cucina e aveva più volte accoltellato l'ex marito, colpendolo al volto, al collo e in varie parti del corpo.

Prontamente soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove gli sono state riscontrate diverse lesioni da punta fortunatamente giudicate non gravi. Per la donna, invece, sono scattate le manette: è accusata di lesioni commesse con arma impropria. Condotta in caserma, è stata dichiarata in arresto, in attesa di comparire nella mattinata odierna, mercoledì 5 ottobre, davanti al giudice, per essere giudicata con rito direttissimo.

Nel Napoletano un uomo accoltellato durante un tentativo di rapina

A Caivano, nella provincia di Napoli, invece, un giovane di 28 anni è stato più volte accoltellato mentre si trovava in automobile: secondo una prima ricostruzione sarebbe stato ferito da sconosciuti proprio nel tentativo di sottrargli la vettura. Ricoverato all'ospedale di Frattamaggiore, gli sono state riscontrate ferite in varie parti del corpo, giudicate non gravi; sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale compagnia.