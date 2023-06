Accoltella il fratello alla schiena, 25enne arrestato nel Napoletano La vittima è un 21enne, portato all’ospedale del Mare di Napoli: le sue condizioni di salute non sono giudicate gravi.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una lite in famiglia degenerata, al culmine della quale un giovane di 25 anni ha accoltellato il fratello alla schiena. L'episodio arriva da Massa di Somma, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato per lesioni aggravate Amodio Filosa. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, intervenuti sul posto, tra il 25enne e suo fratello minore, un giovane di 21 anni, sarebbe nata una lite per motivi non meglio precisati; al culmine dell'alterco, il 25enne ha brandito un coltello e lo ha conficcato nella schiena del fratello.

Il 21enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli: qui, i medici gli hanno riscontrato ferite e lesioni giudicate non gravi, guaribili in 20 giorni. I carabinieri, invece, hanno arrestato il 25enne, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio: deve rispondere di lesioni aggravate.

Sempre all'ospedale del Mare, nella notte, è stato trasportato un ragazzo di 17 anni, ferito da due colpi di pistola, alla spalla e alla mano, a Barra, periferia Est di Napoli. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica precisa di quanto accaduto.