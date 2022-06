Accoltella 12 volte la ex davanti ai figli: preso l’aggressore. Ora è accusato di tentato omicidio La donna era stata pedinata e violentemente aggredita proprio mentre si recava in un centro per ragazze in difficoltà.

A cura di Redazione Napoli

È stato fermato per il tentato omicidio della ex compagna, l'uomo di 31 anni che ieri a Castiglione dei Genovesi, in provincia di Salerno, aveva accoltellato la donna, una 28enne, alla fermata del bus. La ragazza – madre di due bambini – era appena scesa dal mezzo pubblico per recarsi al centro per le donne in difficoltà. La donna e i figli stavano rientrando nella struttura protetta che li ospitava proprio a seguito delle reiterate minacce messe in atto da quest'individuo. In quel frangente la 28enne è stata aggredita e pugnalata 12 volte con un coltello a serramanico con una lama di 30 centimetri, scappando successivamente a bordo della propria auto. Soccorsa dall'ambulanza della Croce Rossa e trasportata d'urgenza all'ospedale, ora è fuori pericolo.

L'uomo era in fuga, ma i carabinieri della compagnia di Salerno e della stazione Carabinieri di San Cipriano Picentino, hanno iniziato le ricerche con l'ausilio del 9° Reparto Volo dei Vigili del Fuoco e lo hanno rintracciato, rintanato in una montagna, tra la frazione di Giovi di Salerno e i comuni di San Cipriano Picentino e Castiglione del Genovesi.