Mamma 28enne pugnalata dall’ex alla fermata bus mentre va al centro per donne in difficoltà a Salerno L’aggressione alla pensilina di Castiglione dei Genovesi. La donna, mamma di due figli, stava rientrando al centro per ragazze madri dove era già ospite.

A cura di Pierluigi Frattasi

Giovane mamma di 28 anni pugnalata dall'ex compagno alla fermata del bus. Era appena scesa dal mezzo pubblico per recarsi al centro per le donne in difficoltà di Castiglione dei Genovesi, in provincia di Salerno. La donna, madre di due figli, è stata aggredita e ferita a coltellate. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri ed è stata molto violenta, tanto da rendere le sue condizioni gravi per alcune ore, a causa del dissanguamento prodotto dai tagli. La vittima è stata soccorsa dall'ambulanza della Croce Rossa e trasportata d'urgenza all'ospedale per le cure mediche del caso. Per fortuna, grazie all'intervento del personale sanitario ora è fuori pericolo.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Salerno. Subito è scattata la caccia all'uomo che è riuscito a fuggire dopo l'aggressione. Le forze dell'ordine sono sulle sue tracce e stanno stringendo il cerchio per catturarlo. La giovane, di origine rumena, aveva già chiesto ospitalità nel centro per ragazze madri e donne in difficoltà proprio per allontanarsi dall'uomo. L'episodio, secondo quanto riporta oggi il quotidiano salernitano La Città, si è verificato quando la donna è scesa dal bus che la stava riportando nella struttura. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, la stava aspettando, evidentemente. Quando è scesa dal mezzo, si è avvicinato. Ne è nato un breve litigio. L'ex compagno le ha sferrato fendenti in varie parti del corpo. Soccorsa dalla Croce Rossa, la donna è stata condotta in ospedale: ora non è in pericolo di vita ma e' stata per alcune ore in gravi condizioni a causa del dissanguamento subito. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore.