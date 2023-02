Abusi sessuali su minore: chiesti 8 anni e 4 mesi per don Roncone, ex parroco di Presenzano La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto una condanna a 8 anni e 4 mesi per don Gianfranco Roncone, accusato di abusi sessuali su un minore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto una condanna ad 8 anni e 4 mesi per don Gianfranco Roncone, l'ex parroco di Presenzano in provincia di Caserta, accusato di violenza sessuale su un minore, all'epoca dei fatti 17enne. Il processo al prelato si sta tenendo nella Sezione I del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dal giudice Giovanni Caparco: prossima udienza l'8 marzo, quando in Tribunale ci sarà il dibattimento con gli avvocati dell'imputato, Renato Jappelli e Dario Mancino.

La vicenda è iniziata nell'agosto del 2020, quando il parroco fu sorpreso dai carabinieri di Capua nei pressi del cimitero di Presenzano, appartato in auto con due giovani albanesi. A Natale, fu sospeso dalla Diocesi di Teano alla vigilia della Messa di Natale, dopo l'apertura dell'inchiesta per abusi sessuali su due minori, aperta dopo la denuncia di uno dei giovani. Ad aprile 2021, don Roncone fu messo agli arresti domiciliari che gli furono poi revocati ad agosto, quando nell'incidente probatorio erano emerse alcune difformità nei racconti di uno dei due accusatori. Il procedimento, inizialmente relativo ad entrambi i giovani, si è poi ristretto ad uno solo, con l'assoluzione piena nei confronti di uno dei minorenni perché non sono state trovate prove valide.

Quando a Natale 2020 scoppiò lo scandalo, furono in molti a dirsi increduli. Da un lato la Curia, che pur rimuovendo il prelato al contempo invitava "tutti i fedeli ad essere uniti intorno alla nostra Chiesa Diocesana in questo tempo di prova". Anche il primo cittadino di Presenzano, Andrea Maccarelli, si era detto incredulo "per l'indagine per presunti abusi sessuali su minori che coinvolge il nostro parroco don Gianfranco, appresa a 24 ore dal Natale", e spiegò che "l'intera comunità è sconvolta".