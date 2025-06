video suggerito

Condanna definitiva per bancarotta, l'ex senatore Nespoli si consegna in carcere La Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione per Vincenzo Nespoli; l'ex sindaco di Afragola si è costituito in carcere a Campobasso.

A cura di Nico Falco

Si è consegnato in carcere ieri sera, 17 giugno, Vincenzo Nespoli, ex senatore del Pdl dal 2008 al 2013 ed ex sindaco di Afragola: nel pomeriggio era diventata definitiva la condanna a 5 anni e mezzo di reclusione per bancarotta fraudolenta. La sentenza è arrivata dopo oltre 16 anni di processi, conseguenti all'inchiesta della Procura di Napoli condotta dai pm Vincenzo Piscitelli e Henry John Woodcock.

Secondo le accuse, l'ex senatore di centrodestra (difeso dall'avvocato Vincenzo Maiello) è stato amministratore occulto di una società di vigilanza e ne ha causato il dissesto, influenzando scelte gestionali che avrebbero favorito interessi politico-elettorali. La parola fine al complesso iter giudiziario è arrivata con la pronuncia della Cassazione, dopo due annullamenti.

In serata, il 71enne, originario di Afragola e sindaco della cittadina del Napoletano dal 2008 al 2013, si è costituito nel carcere di Larino, in provincia di Campobasso.