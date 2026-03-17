Arrestato Gennaro Panzuto, l’ex camorrista “Genny Terremoto” diventato tiktoker. Deve scontare 8 anni per droga

Gennaro Panzuto

È stato arrestato a Frosinone Gennaro Panzuto, 51 anni, pregiudicato napoletano noto come "Genny terremoto". L'uomo deve scontare una condanna definitiva a 8 anni e 6 mesi di carcere per reati legati agli stupefacenti. L'arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra mobile di Napoli in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso il 13 marzo dall’ufficio esecuzioni penali della procura generale di Napoli.

In passato ritenuto ai vertici del clan della Torretta e collegato al sodalizio criminale dell'Alleanza di Secondigliano, Panzuto era già noto alle forze dell’ordine. Nel 2007, mentre era latitante, fu arrestato in Inghilterra. Negli ultimi anni, dopo il ritorno in libertà, era diventato attivo sui social network, dove aveva aperto un profilo TikTok seguito da oltre 170mila followers e con circa tre milioni di like.

Nella trasmissione "Confidential" di Fanpage Panzuto era stato intervistato per raccontare la sua esperienza di ex affiliato dell'Alleanza di Secondigliano, oggi collaboratore di giustizia. Era stato intervistato per raccogliere una sua testimonianza sul clan Mazzarella. «Vincenzo Mazzarella – diceva Panzuto – era più per sparare che per parlare. Suo fratello Gennaro pensava agli affari». È lui a raccontare le guerre tra Nord e centro città, le faide con il clan Rinaldi e il passaggio dai traffici di contrabbando allo spaccio di cocaina.