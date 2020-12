Avrebbe dovuto celebrare la Messa di Natale, come ha fatto per gli ultimi 10 anni, ma quest'anno il sacerdote di Presenzano, comune a pochi chilometri da Caserta, non sarà al suo posto sull'altare: la diocesi lo ha sospeso non appena è venuta a conoscenza che è coinvolto in una indagine con la pesante accusa di abusi su minori. A comunicare la sospensione è la stessa Diocesi di riferimento, quella di Teano-Calvi, con un comunicato apparso nelle scorse ore sul sito ufficiale.

"Il vescovo Sua Eminenza Giacomo Cirulli – si legge nella nota – dopo essere venuto a conoscenza di una indagine penale a carico del reverendo sacerdote Gianfranco Roncone, confidando e collaborando con l'Autorità Giudiziaria, in ossequio alla normativa canonica vigente, ha immediatamente ritenuto opportuno vietare l'esercizio del ministero pubblico al suddetto sacerdote, allontanandolo dalla Comunità parrocchiale che gli era stata affidata. Invitiamo tutti i fedeli ad essere uniti intorno alla nostra Chiesa Diocesana in questo tempo di prova".

Il sindaco di Presenzano, Andrea Maccarelli, parlando a nome dei suoi concittadini, si è detto incredulo "per l'indagine per presunti abusi sessuali su minori che coinvolge il nostro parroco don Gianfranco, appresa a 24 ore dal Natale. La comunità è sconvolta". L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Napoli, le indagini sono affidate ai carabinieri. Domani, ha aggiunto Maccarelli, al posto del sacerdote arriverà il vescovo Cirulli per celebrare la Messa di Natale, "per dar conforto ai fedeli smarriti". "È importante la vicinanza del vescovo – conclude il Primo Cittadino di Presenzano – questo è un duro colpo per la nostra comunità in un momento già molto difficile e triste. Confidiamo nel lavoro della magistratura".