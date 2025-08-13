napoli
Trasporto pubblico a Napoli

Abbonamento trasporti gratis UnicoCampania 2025, al via le domande per gli studenti

Al via le domande per gli abbonamenti gratis per gli studenti ai mezzi pubblici. Da quando si potranno usare i titoli di viaggio e come fare richiesta.
A cura di Pierluigi Frattasi
Trasporto pubblico a Napoli

Sono partite le domande per l'abbonamento gratuito per i trasporti rivolto agli studenti della Campania per l'anno scolastico e accademico 2025-26. Dal 7 agosto, è possibile presentare domanda al Consorzio UnicoCampania per richiedere l'abbonamento. Le richieste vanno fatte solo online, sulla apposita piattaforma. Non sarà rilasciata una card fisica, a differenza del passato, in quanto anche quest'anno, il Consorzio ha confermato che l'abbonamento sarà solo in formato digitale, scaricabile sul cellulare dello studente, e utilizzabile tramite l'App ufficiale di UnicoCampania.

Da quando si può usare l'abbonamento gratis studenti

Gli abbonamenti gratuiti si potranno cominciare ad usare a partire da lunedì 8 settembre 2025. Per avere conferma che l'abbonamento è in vigore, bisogna ricevere l'email di conferma dell'attivazione. Il titolo di viaggio verrà rilasciato, in via provvisoria, sulla base della dichiarazione resa dallo studente in merito al possesso dei requisiti. Successivamente, sulle autocertificazioni rese saranno eseguiti i controlli incrociati della Regione Campania (Direzione Mobilità) con i database di altri enti, come scuole e università. In caso di irregolarità, l'abbonamento sarà bloccato e l’utente sarà tenuto a versare l’importo corrispondente al valore dell’abbonamento emesso e perderà diritto alla restituzione della cauzione versata e del contributo di gestione pratica. In caso di rinuncia agli studi o di congelamento della carriera universitaria, i beneficiari dovranno restituire il valore dell’abbonamento per i mancati mesi di utilizzo.

Come fare domanda per il titolo di viaggio per scuole e università

La domanda va presentata esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma di richiesta attraverso l’apposita sezione del sito del Consorzio UnicoCampania. Al portale si accede con le credenziali dell’account dello studente creato nella piattaforma.

La Metro Piscinola-Aversa chiude per una settimana a fine agosto: riaprirà dal 1 settembre

Il link per fare domanda per l'abbonamento gratuito studenti 2025 in Campania

Di seguito i requisiti per fare domanda:

  • – residenza in Campania
  • – età compresa tra 11 e 26 anni
  • – certificazione ISEE (ordinario/universitario) in corso di validità, privo di annotazioni, non superiore a € 35.000
  • – iscrizione a scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori)
  • – iscrizione a Corsi IEFP regionali per l’assolvimento dell’obbligo scolastico/formativo (per giovani dai 14 ai 18 anni)
  • – iscrizione a Corsi ITS
  • – Istituti Tecnici Superiori (Scuole di specializzazione post-diploma)
  • – iscrizione ad Università (solo dopo aver regolarizzato l’iscrizione)
  • – iscrizione a Master universitari, Scuole di specializzazione universitaria post-laurea

Gli abbonamenti avranno validità fino al 31 luglio 2026 per la tratta dal Comune di residenza a quello in cui ha sede l’Istituto/Università e solo nei giorni feriali. Per ulteriori aggiornamenti o eventuali modifiche si consiglia di consultare il sito ufficiale di UnicoCampania.

napoli
