Abbonamento gratuito studenti Unico Campania 2024: come fare domanda per la tessera trasporti Trasporto gratuito studenti in Campania: via alla presentazione delle domande ad Unico Campania per l’anno scolastico 2024/2024.

Abbonamento gratuito trasporti per gli studenti della Campania: via alla presentazione delle domande ad Unico Campania per l'anno scolastico 2024/2024. Le richieste presentate saranno acquisite e valutate. Nel mentre, la Regione Campania si farà carico di completare l'iter amministrativo necessario al rilascio del titolo di viaggio. La domanda va presentata esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma di richiesta attraverso l’apposita sezione del sito del Consorzio.

Anche quest’anno l’abbonamento gratis è solo in formato digitale e sarà scaricabile direttamente sul telefono dello studente. Completato l’iter di rilascio, la tessera sarà automaticamente materializzata nella APP Unico Campania del Consorzio, accedendo con le credenziali dell’account dello studente creato nella piattaforma di richiesta.

Ma quali sono i requisiti minimi per l'accesso all’agevolazione? Eccoli in elenco

residenza in Campania;

età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado o università e master;

possesso della certificazione ISEE in corso di validità e senza annotazioni, non superiore a € 35.000

Gli abbonamenti avranno validità fino al 31 luglio 2024 per la tratta dal Comune di residenza a quello in cui ha sede l’Istituto/Università e solo nei giorni feriali. Unico Campania ha prodotto un tutorial videoper aiutare gli studenti a compilare correttamente le domande.

Le tessere saranno attivate a partire dal 30 agosto e, comunque, non prima di dieci giorni. Si riceverà una mail di conferma, alla attivazione. Infine, per le richieste di rimborso della cauzione – solo per coloro che non aderiscono più alla agevolazione – la piattaforma per presentare le domande online sarà aperta a gennaio 2024.

Quest'anno, per l'abbonamento gratuito studenti, sono previste tre nuove categorie: