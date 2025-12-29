Abbandona rifiuti nel mercato alimentare di Pozzuoli: denunciato

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: per il trasgressori sono arrivate multa e denuncia.

Invece di smaltire correttamente i rifiuti della società per la quale lavorava, li abbandonava nel mercato alimentare di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: un uomo è stato così denunciato dalla Polizia Municipale, guidata dal comandante Fabio Felice De Silva. Nella fattispecie, gli agenti della squadra di Polizia Ambientale, agli ordini del tenente Leandro Faggiano, hanno sorpreso il trasgressore grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in città dall'amministrazione comunale: l'uomo, alla guida di un furgone, ha ripetutamente trasportato e abbandonato rifiuti nel mercato alimentare che sorge in via Fasano.

In particolare, come accertato dagli agenti della Municipale, l'uomo abbandonava cassette di polistirolo e scarti alimentari all'interno del mercato alimentare di Pozzuoli, invece di smaltire correttamente i rifiuti. Grazie alla targa del furgone, i poliziotti sono pervenuti all'identità del trasgressore, che è stato rintracciato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria; per l'uomo anche una multa di 3mila euro e il fermo amministrativo del furgone utilizzato per trasportare i rifiuti.

"La tutela dell'ambiente e la sua salvaguardia sono baluardi imprescindibili della quotidianità. Siamo a lavoro per garantire sempre questi diritti della nostra comunità" ha commentato il comandante della Polizia Municipale di Pozzuoli, Fabio Felice De Silva.