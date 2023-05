A Solopaca i funerali di Emily Vegliante, la 23enne carabiniera morta in un incidente Tutta Solopaca presente ai funerali di Emily Vegliante, la 23enne carabiniera morta in un incidente a Cento, in provincia di Ferrara. Lascia un figlio di 3 anni.

Dolore e lacrime a Solopaca per l'addio ad Emily Vegliante, la 23enne carabiniera morta in un incidente stradale giovedì scorso a Cento, in provincia di Ferrara. La giovane sannita, che lascia un marito e un figlio di 3 anni, si era trasferita a San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna, dove prestava servizio: ma tutta Solopaca si è fermata per i suoi funerali, con il sindaco Pompilio Forgione che aveva già proclamato il lutto cittadino disponendo anche bandiere a mezz'asta e la chiusura di scuole e uffici comunali, invitando anche i commercianti a tenere abbassate le serrande.

Una cittadina intera che si è fermata e si è ritrovata a piazza Vittoria, davanti alla Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, per darle l'ultimo addio. Il sindaco Forgione, durante la cerimonia, si è stretto ai familiari della giovane ricordando che "non saranno lasciati soli". All'uscita del feretro c'è stato un lungo applauso da parte dei presenti, poi il lancio di palloncini bianchi dei presenti, tra i quali anche don Alfonso Salomone e i cappellani della Scuola allievi carabinieri di Campobasso e dell'Arma in Campania, che hanno officiato assieme al parroco di Solopaca, don Antonio Raccio.

Si indaga intanto in provincia di Ferrara sulle cause dell'incidente, che ha visto coinvolte altre due persone: un 30enne collega della carabiniera, rimasto gravemente ferito ed ora ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna ed un 50enne alla guida dell'altra vettura, ricoverato all'ospedale di Cento. L'impatto è avvenuto su via Modena, nella zona nord-occidentale della cittadina ferrarese, non lontana dal fiume Remo.