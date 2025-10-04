A Soccavo intere case abusive costruite in pochi giorni: arrivano i vigili e sequestrano tutto

Uno degli interventi della Polizia Locale di Soccavo

Due case intere completamente abusive costruite in pochi giorni a Soccavo, quartiere dell'area occidentale di Napoli. A scoprire, a seguito di una denuncia, gli agenti dell'Unità Operativa Soccavo della Polizia Locale di Napoli, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito. Il blitz anti-abusivismo è scattato in via 4 Novembre, una strada un po' defilata, che si trova poco distante dal campetto di calcio di via Paradiso, dove andava ad allenarsi Diego Armando Maradona e oggi c'è un murale a lui dedicato.

Due blitz anti-abusivismo della Polizia Locale in due giorni

I caschi bianchi, dopo aver accertato che le due intere unità abitative erano state realizzate senza alcun titolo autorizzativo, le hanno poste sotto sequestro. I relativi occupanti sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria. Ma non finisce qui. A distanza di due giorni, infatti, La polizia Locale è tornata a Soccavo per un altro controllo anti-abusivismo, anche questo scattato a seguito di un esposto. Questa volta l'intervento è avvenuto in via Romolo e Remo, dove era in corso la realizzazione di un manufatto abusivo.

Nonostante il cantiere non fosse in funzione al momento dell'intervento, gli operatori hanno accertato la presenza di un ponteggio metallico sulla pubblica via e di uno sporto balcone in cemento armato di notevoli dimensioni (5,00 \times 1,00 metri), ancora alloggiato nella carpenteria in legno, in corrispondenza di un appartamento al secondo piano. Il balcone e il ponteggio metallico sono stati posti sotto sequestro preventivo. L'occupante dell’immobile è stata deferita all'Autorità Giudiziaria per l'esecuzione di lavori edili in assenza del necessario titolo autorizzativo.