A San Gregorio Armeno la Chiesa di San Lorenzo Maggiore liberata dalle impalcature dopo 20 anni

La Basilica di San Lorenzo Maggiore a San Gregorio Armeno liberata dalle impalcature dopo 20 anni. La facciata dell'antica chiesa monumentale di piazza San Gaetano, ai Decumani di Napoli, torna a vedere la luce dopo decenni, ultimati i lavori. Da questa mattina, martedì 16 dicembre, infatti, sono iniziate le operazioni di rimozione delle transenne che occupano la facciata principale della chiesa sul lato dell'ingresso di via San Gregorio Armeno, la famosa strada delle botteghe dei presepi al centro storico. Gli operai stanno rimuovendo tutti i ponteggi.

Torna visibile la facciata della Basilica di San Lorenzo

I Decumani di Napoli in questo periodo sono affollati di turisti e cittadini, richiamati dalla fiera natalizia che proseguirà fino all'Epifania. Per anni la Basilica Monumentale era stata ingabbiata dei tubi innocenti delle impalcature, coperti con i teli protettivi, che negavano la vista della facciata ai visitatori. Il complesso monumentale è molto antico. La Basilica risale al XIII secolo in stile gotico, ma sorge sulle ceneri dell'antica agorà greca di Neapolis e del foro romano. I resti archeologici nella zona sono ancora visibili. All'interno ospita un museo. Si racconta che fu proprio qui, nel Medioevo, che Giovanni Boccaccio, durante la sua permanenza a Napoli, si sarebbe innamorato di Fiammetta, al secolo Maria d'Aquino, figlia del Re Roberto d'Angiò, dopo averla vista alla Messa del Sabato Santo del 1334.

La zona dei Decumani è uno scrigno di tesori e anche per questo negli ultimi anni è diventata un attrattore turistico a livello internazionale, meta anche delle gite dei croceristi che scendono dalle navi solo per passare a San Gregorio Armeno. La riqualificazione della chiesa di San Lorenzo, che era nascosta dalle impalcatura da anni, restituirà alla vista un altro pezzo di città.