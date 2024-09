video suggerito

A Punta Campanella salvata una grande tartaruga: “Era immobile, in difficoltà” Tartaruga femmina di 50 kg salvata dall’Amp Punta Campanella al largo di Tordigliano. Trasportata alla Stazione Anton Dohrn per le cure. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A Punta Campanella, tra la penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, salvata una grande tartaruga in difficoltà. I diportisti che si trovavano in zona l'hanno avvistata in località Tordigliano e si sono subito preoccupati. Il grosso rettile – una femmina adulta Caretta Caretta di circa 50kg – era immobile, visibilmente in affanno. A quel punto è scattata la segnalazione di allarme. È stata avvisata l'Amp Punta Campanella, che è intervenuta con l'associazione Macchia Mediterranea. Sul posto sono arrivati i volontari che hanno avvicinato la tartaruga con cautela, per non farla spaventare e poi, con delicatezza, l'hanno issata a bordo delle loro imbarcazioni.

Tartaruga salvata al largo di Tordigliano

Il salvataggio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 settembre 2024. La Caretta Caretta era stata avvistata da una diportista al largo di Tordigliano, in zona C della Riserva Marina. La tartaruga era quasi immobile e in chiara difficoltà. Giunta la segnalazione all'Amp Punta Campanella, si è subito attivato l'intervento di recupero e salvataggio.

Si tratta, come detto, di una grande femmina adulta, di circa mezzo quintale di peso. Ad una prima analisi esterna, non sono risultati visibili segni di traumi da impatto.

Trasportata alla Stazione Anton Dohrn per le cure

La Caretta Caretta è stata trasportata, quindi, presso il Centro Ricerche Tartarughe Marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn, dove si trova attualmente, per essere sottoposta alle analisi cliniche necessarie ad assicurarsi che stia bene. L'Amp Punta Campanella ha ringraziato "i diportisti che hanno prontamente segnalato e l'associazione Macchia Mediterranea, fondamentale per il recupero dell'animale. Per la tutela di una specie così fragile c'è bisogno della collaborazione di tutti".