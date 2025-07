video suggerito

Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli a Musumeci: "Punta Pennata mai censita perché privata" Il primo cittadino bacolese replica al ministro Musumeci, che ieri aveva spiegato come il costone crollato durante il terremoto non fosse stato censito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, replica al ministro Nello Musumeci sulla questione di Punta Pennata, ieri franata durante il terremoto di 4.6 di magnitudo che si è verificato nei Campi Flegrei. Il ministro aveva infatti spiegato nel pomeriggio che Punta Pennata "non era stato censito, né dalla Regione Campania, né segnalato dallo stesso comune di Bacoli, fra le emergenze da inserire nel Piano del commissario straordinario finanziato dal nostro governo". Una frase che non è piaciuta al primo cittadino di Bacoli che ha voluto replicare sui social a questa frase.

"Voglio rassicurare il Ministro Nello Musumeci", ha scritto Della Ragione, "ha ragione quando dice che il Comune di Bacoli e la Regione Campania non gli avevano mai segnalato le criticità dell’isolotto di Punta Pennata, ma il motivo è in molto semplice. Il Governo Italiano finanzia opere su aree pubbliche, mentre l’isolotto di Pennata è proprietà privata". Per poi sottolineare: "Lo ripeto meglio: stiamo parlando di un bene privato. E non avremmo mai potuto (e voluto) chiedere soldi pubblici per una proprietà privata. Svelato il mistero. Tutto qua. Sarà il privato a dover mettere in sicurezza. E glielo imporremo. Al Governo, tra Ministero per la Protezione Civile ed il Ministero dell’Ambiente, resta invece il compito di mettere in sicurezza km e km lineari di costa". Il primo cittadino di Bacoli ha poi spiegato che "se alle parole, allo scaricabarile, si sostituiscono i fatti, sarebbe un’ottima cosa. È questa l’unica strada da percorrere. Abbiamo il progetto per il risanamento di una parte della costa di Bacoli. Quella di Centocamerelle. Ci sono già 10 milioni di euro. Tutto stupendo. Manca solo l’ultimo tassello. Far partire i cantieri. Fateli iniziare. Nulla di più. Insieme, sono certo che faremo benissimo. Insieme, si lavora meglio".