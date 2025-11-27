napoli
video suggerito
video suggerito

A Posillipo addio ai pini di via Tito Lucrezio Caro, sostituiti dagli aceri: un anno per rifare la strada

In via Tito Lucrezio Caro saranno piantati 382 nuovi aceri: sostituiranno gli storici pini, simbolo della cartolina di Napoli.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
71 CONDIVISIONI
Immagine

Addio ai pini di Posillipo in via Tito Lucrezio Caro, saranno sostituiti dagli aceri. Sono ufficialmente iniziati oggi, giovedì 27 novembre, i lavori di riqualificazione della strada uno degli assi viari più importanti della collina panoramica di Napoli. La durata stimata del cantiere è di 12 mesi, con conclusione dei lavori prevista per novembre 2026. L’intervento rientra nel più ampio Grande Progetto Posillipo e prevede un investimento complessivo di 5,7 milioni di euro.

Il progetto punta a migliorare in modo significativo sicurezza, viabilità e qualità urbana. Tra le opere principali spiccano il rinnovamento del manto stradale, la sistemazione di chiusini e caditoie, il rifacimento della fondazione stradale e l’installazione di una nuova pavimentazione più resistente. Ampio spazio anche alla riqualificazione dei marciapiedi, che verranno adeguati attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche, la rimozione delle ceppaie e un aggiornamento della segnaletica orizzontale e verticale.

Saranno piantati 382 nuovi aceri

Un intervento rilevante riguarda la sostituzione della vecchia balaustra con una nuova struttura più sicura e moderna, insieme all’adeguamento dell’illuminazione pubblica per migliorare la visibilità nelle ore serali. Sul fronte del verde urbano, sono previsti 382 nuovi alberi di Acer campestre, destinati a valorizzare l’estetica della strada e contribuire alla sostenibilità ambientale dell’area. Sostituiranno i vecchi pini, simbolo della cartolina di Napoli. C'è l'ok della Soprintendenza ai Beni Culturali.

Leggi anche
I tassisti napoletani vogliono eliminare le tariffe fisse (più convenienti) durante le feste di Natale

La riqualificazione di via Tito Lucrezio Caro rappresenta un tassello fondamentale del programma dedicato alla Collina di Posillipo, che comprende ulteriori interventi su altre strade strategiche del quartiere, come i lavori su via Manzoni, già partiti. Un progetto che punta a restituire alla città uno dei suoi luoghi più emblematici, migliorandone vivibilità, sicurezza e decoro urbano.

Attualità
Viabilità
71 CONDIVISIONI
Immagine
Filobus si sgancia dai cavi e si blocca al centro di Napoli, traffico paralizzato e bus deviati
Traffico paralizzato al centro di Napoli per un filobus in avaria
Lunghe code in via Toledo, fino al Museo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views