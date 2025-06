video suggerito

A Pompei arrivano i grandi della musica italiana e internazionale: al BOP Nannini, Venditti, Nick Cave e Ben Harper Dall'1 luglio al 5 agosto nell'Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei si terrà la seconda edizione di BOP – Beat of Pompeii, un festival che porterà in Campania artisti come Nick Cave, Jean-Michel Jarre, Ben Harper, Bryan Adams ma anche Gianna Nannini e Antonello Venditti.

A cura di Redazione Cultura

Gianna Nannini e Nick Cave, tra gli artisti che si esibiranno al BOP – Beats of Pompeii

Nei giorni scorsi il Comune di Napoli ha presentato Napoli città della musica live Festival sottolineando come la città, quest'anno ospiterà artisti nazionali e internazionali, in tre location, principalmente: lo stadio Diego Armando Maradona, l'Arena Flegrea a Fuorigrotta, Piazza del Plebiscito e un concerto speciale all'Ippodromo di Agnano. Eppure se si guarda leggermente al di fuori dalle mura cittadine, in quello che è uno dei siti archeologici più visitati e amati al mondo, ovvero gli scavi archeologici di Pompei, si potrà vedere un cartellone che racchiude alcuni degli artisti più importanti al mondo e in Italia che arrivano in Campania e in provincia al di fuori del Capoluogo.

Quali cantanti si esibiranno a Pompei

Dall'1 luglio al 5 agosto, infatti, torna per la seconda edizione BOP – Beats of Pompeii, la rassegna che fonde musica contemporanea e patrimonio archeologico nell’incantevole cornice dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. Un cartellone per il festival, tra i più ricchi e variegati d'Italia visto che su uno dei palchi più suggestivi del Paese saliranno artisti come Nick Cave, Jean-Michel Jarre, Ben Harper, Bryan Adams, Dream Theater, ma anche italiani come Stefano Bollani, Gianna Nannini – che inizia il tour europeo – e Antonello Venditti, tra gli altri, per uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, dopo il successo dello scorso anno.

Un concerto all'Anfiteatro di Pompei

Due mostre fotografiche al BOP

Gli organizzatori parlano di questo festival come di un’operazione culturale e turistica di grande respiro, come fu lo storico concerto dei Pink Floyd nel 1971 di cui quest'anno è stato riproposto sia un film leggendario uscito nel 1972 che un disco live diventato cult e finito direttamente al primo posto della classifica FIMI degli album. E la band inglese è anche protagonista di una delle due mostre fotografiche, che ripercorre, attraverso immagini inedite e memorabilia, proprio quell'esperienza mentre la seconda mostra è "Essere donna nell’antica Pompei", ovvero un viaggio nella vita quotidiana delle donne pompeiane, tra reperti archeologici, ricostruzioni e scatti che ne illustrano il ruolo sociale, artistico e familiare.

Il programma di BOP e come comprare i biglietti

A inaugurare la rassegna l'1 luglio sarà Gianna Nannini che proprio da Pompei inaugura il suo tour europeo, ma il cartellone prevede performance importanti: i biglietti rimanenti per i concerti sono disponibili sui circuiti Ticketone, Vivaticket (solo due eventi). Ecco il programma completo di BOP – Beats of Pompeii 2025:

Martedì 1 luglio: Gianna Nannini.

Mercoledì 02 luglio (inizio 21:15) Dream Theater.

Sabato 05 luglio (inizio 21:15) Jean-Michel Jarre .

Sabato 12 luglio (inizio 21:15) Antonello Venditti.

Lunedì 14 luglio (inizio 21:15) Stefano Bollani Quintet.

Martedì 15 luglio (inizio 21:15) Ben Harper and The Innocent Criminals.

Giovedì 17 luglio (inizio ore 21:15) Jimmy Sax and Symphonic Dance Orchestra.

Sabato 19 Luglio (inizio ore 21:15) Nick Cave, accompagnato da Colin Greenwood, bassista dei Radiohead.

Venerdì 25 luglio (inizio ore 21:15) il rocker canadese Bryan Adams.

Martedì 29 luglio (inizio ore 21:15) Serena Rossi.

Martedì 05 agosto (inizio ore 21:15) Wardruna.