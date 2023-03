A Piazza Mercato arriva la chiave gigante di Milot: “Simbolo di unione tra i popoli” La colossale installazione in piazza Mercato sarà inaugurata domani dal sindaco Manfredi. Alta 10 metri, pesa 16 tonnellate. Resterà per 3 mesi.

A cura di Pierluigi Frattasi

È partita l'installazione in piazza Mercato della chiave gigante di Alfred Mirashi Milot, l'artista italo-albanese arrivato in Italia nel 1991 su un barcone dall'Albania. La colossale scultura “Key of Today”, alta 10 metri e lunga 20 per un peso di 16 tonnellate, è fatta di acciaio corten e vuole rappresentare il simbolo dell'unità e del dialogo tra i popoli. Sulla sua forma attorcigliata si possono leggere incisi i nomi dei Paesi del mondo.

La chiave di Milot resterà a Napoli per 3 mesi

La chiave gigante sarà inaugurata domani, giovedì 30 marzo 2023, alle ore 10,00, presenti, oltre all'artista, anche il sindaco Gaetano Manfredi, lo scrittore Maurizio De Giovanni e i rappresentanti dello sponsor JeanWolfe Company di Los Angeles. Resterà a Napoli 3 mesi, (a differenza di quella di Cervinara, in provincia di Avellino, installata nel 2017 e permanente), con la città già in festa in vista dell'ipotesi terzo scudetto. Poi andrà a Roma e Firenze. Per il suo posizionamento in città è stata scelta piazza Mercato, l'antica piazza aragonese recentemente restaurata nell'ambito dei progetti dell'Unesco.

Il rendering del progetto di Milot in piazza Mercato, a Napoli

Il progetto dell'artista italo-albanese

L'opera di Milot rientra nel progetto “Keys of Unity". Verrà presentata dall'Associazione Mille Volti in collaborazione con il Comune di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi (che ha la delega della cultura), sotto la direzione esecutiva di Michael Kaiser/JeanWolfe, con la direzione artistica di Michele Stanzione e l'ingegnere Michele Palumbo e la collaborazione di Francesco Bianco, Lai Junjie e Albine Mirashi.

Durante l'inaugurazione verrà assegnato un premio a un giovane artista locale che ha progettato un timbro passaporto, scelto come vincente e inciso col laser sulla chiave. Il progetto proseguirà in altre città italiane ed europee, e in ogni tappa verrà aggiunto un timbro unico. Anche altre chiavi dello stesso progetto – The Water Key, in tournée in Asia e Oceania, e The Dream Key, in tournée nelle Americhe – verranno esposte in tutto il mondo.