A Napoli vigili urbani part-time: in 142 lavoreranno solo 3 giorni a settimana Prorogati per un anno i contratti a tempo determinato per 142 agenti di Polizia Municipale in scadenza il 31 dicembre, ma saranno part-time 3 giorni a settimana.

A cura di Pierluigi Frattasi

Prorogati per un anno i contratti a tempo determinato per 142 agenti di Polizia Municipale a Napoli, in scadenza il prossimo 31 dicembre, ma saranno vigili part-time per 3 giorni a settimana. Una misura d'emergenza, assunta dal Comune di Napoli, per non privare di forze fresche il Corpo dei Caschi Bianchi ridotto ormai all'osso, con l'obiettivo di poter poi procedere ad una stabilizzazione, se le risorse lo permetteranno, già nel corso dell'anno. È quanto emerso nell'incontro che si è tenuto ieri, presso il Comando della Polizia Municipale "Bruner-Cinque" di via De Giaxa, al quale hanno preso parte l'assessore alla Sicurezza, il prefetto Antonio De Iesu, il Comandante Ciro Esposito e i sindacati.

“L’Assessore De Iesu – scrive in una nota la Uil Fpl – in solo subordine alle risorse finanziate dal Fondo di sicurezza urbana del Ministero dell’Interno per l’anno 2022 (€ 3.233.000) e di verifiche sulle economie della spesa del personale dell’Ente, ha comunicato: la ferma volontà dell’Amministrazione di prorogare i contratti dei 142 Agenti di Polizia Municipale a T. D. fino al 31 dicembre 2022, in regime di part time verticale al 50% (3 giorni settimanali); che procederà a far data dal 1 gennaio 2022, in pari regime contrattuale, all’assunzione a tempo determinato dei 13 idonei della selezione del 2020″.

"Che – prosegue – a seguito di verifiche sulla disponibilità di ulteriori risorse economiche relative ai residui assunzionali-economie generali, ovvero da risorse residuanti da economie del pacchetto sicurezza (così come da impegni del Ministero dell’Interno) si procederà, nel corso dell’anno, alla parallela trasformazione dei contratti da part-time a full-time. La Uil – conclude il sindacato – prende atto del nuovo corso della Giunta Manfredi che, attraverso una seria interazione con il Governo e la Regione, dando fondo ad ogni risorsa dell’Ente, getta le basi per una programmazione mirata che garantisce il futuro dei 142 colleghi a tempo determinato e apre le porte ad ulteriori 13 giovani”.