A Napoli troppo inquinamento: vietato usare stufe e caminetti in casa e accendere fuochi all’aperto

Troppo inquinamento a Napoli: nel capoluogo campano, infatti, l'Arpac (l'Agenzia regionale di protezione ambientale della Campania) ha rilevato più di 35 superamenti del limite di PM10 consentito, ovvero le particelle inquinanti sospese nell'atmosfera. E così, per cercare di ridurre l'inquinamento in città, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha emanato un'apposita ordinanza, in vigore dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2025, che dispone una serie di divieti e limitazioni orientati a tenere sotto controllo la soglia di PM10.

Cosa prevede l'ordinanza del Comune di Napoli contro l'inquinamento

"A seguito di comunicazione da parte dell'ARPAC di superamento oltre 35 giorni dei valori limite di 50 µg/m3 di materiale particolato (PM10), come previsto dalle norme nazionali e regionali in materia di qualità dell'aria, a tutela della pubblica e privata incolumità e per la salute umana il Comune ha l'obbligo di adottare misure emergenziali per contrastare il fenomeno provocato principalmente da condizioni meteorologiche e climatiche sfavorevoli" ha comunicato il Comune di Napoli. Pertanto, l'apposita ordinanza prevede:

divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all’aperto, anche per le deroghe consentite dall’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle (in questa categoria rientrano stufe e caminetti a legna );

); divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

Inoltre, il Comune di Napoli ha disposto l'intensificazione dei controlli per verificare il rispetto delle suddette norme.