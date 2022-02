A Napoli smontato l’albero di Natale gigante in piazza del Plebiscito dopo quasi 3 mesi L’Albero di Natale di 22 metri d’altezza era stato installato l’11 novembre scorso. Oggi è stato rimosso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Smontato l'albero di Natale gigante in piazza del Plebiscito a Napoli. Gli operai sono arrivati attorno alle ore 7 di questa mattina, martedì 1 febbraio 2022, per rimuovere l'albero colossale, alto 22 metri d'altezza, con 40 metri di led, che ha decorato la piazza dall'11 novembre dell'anno scorso, offerto alla città dalla Camera di Commercio di Napoli, guidata da Ciro Fiola. L'ente camerale aveva iniziato l'installazione delle luci di Natale a fine settembre. La durata dell'appalto, da 2,3 milioni di euro, assegnato alla società Criscuolo srl, era di 3 mesi e mezzo.

Il progetto era frutto di un Bando Europeo del valore di 2,3 milioni di euro, tramite la Città Metropolitana di Napoli quale Centrale di Committenza, prevede l'installazione delle classiche luminarie, integrate con addobbi tridimensionali nelle principali piazze cittadine. Tra le tante decorazioni che hanno abbellito la città in questi mesi anche un Babbo Natale alto dieci metri che è stato poi collocato in piazza Garibaldi.

La rimozione delle luci di Natale dalle strade di Napoli è iniziata il 17 gennaio scorso. Le luci, nel complesso, hanno abbellito le strade della città per circa 4 mesi. L'ente camerale di piazza Borsa, infatti, aveva iniziato a montarle il 22 settembre scorso. Mentre il Comune aveva concesso l'autorizzazione fino al 28 febbraio 2022. Sarebbero quindi potute rimanere fino a dopo Carnevale. Invece è partita la rimozione, "come da contratto", sottolineano dalla Camera di Commercio. Le installazioni luminose sono tornate ad arricchire la città dopo il Natale al buio del 2020, quando il Comune non ha messo le tradizionali luminarie.