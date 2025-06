video suggerito

In piazza Quattro Giornate al Vomero è caduto un altro albero Cade l'ennesimo albero al Vomero, solo per un caso non ci sono feriti.

A cura di Redazione Napoli

Ennesimo albero caduto in piazza Quattro Giornate al Vomero. Traffico bloccato a causa dell’improvviso cedimento del grosso fusto, fortunatamente e solo per caso, non c’è stata alcuna ripercussione per i passanti e per automobilisti e motociclisti nella zona.

Vi è un serio problema nella zona: i numerosi arbusti caduti mostrano uno stato drammatico della salute del verde pubblico municipale. Comune e Municipalità Vomero-Arenella, questa l’accusa dei residenti, non fanno abbastanza e si muovono solo a fatto avvenuto.