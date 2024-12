A Napoli si potrà viaggiare su tram storici di 100 anni fa: ecco dove trovarli

video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli si potrà viaggiare sui tram storici di quasi 100 anni fa. Tornano in servizio, completamente restaurate e collaudate, secondo i nuovi sistemi, le vetture CT139 K del 1935. Saranno in servizio da lunedì 9 dicembre 2024 sulla linea di nuova istituzione 422 che collegherà il deposito di San Giovanni a Teduccio a piazza Nazionale, al centro storico della città. I tram storici, inizialmente a livrea verde, poi diventata arancione e oggi a tre colori, bianco, blu e giallo, saranno in servizio tutti i giorni con orario 6,00-22,00 e frequenza di 20 minuti.

Napoli, nuova linea tram 422 San Giovanni-Piazza Nazionale

La nuova offerta di trasporto dell'Anm, voluta fortemente dal direttore dei trasporti di superficie Pierpaolo Martino, quindi, non è solo un'esperienza vintage per turisti e visitatori. Ma anche un vero e proprio mezzo di trasporto pubblico che va a rinforzare il servizio quotidiano. La nuova linea tranviaria 422 San Giovanni-Piazza Nazionale si interscambierà, infatti, con le altre due linee tranviarie 421 e 412, andando a creare una rete tramviaria che collegherà il polo Universitario di San Giovanni con il parcheggio Brin e la Stazione Centrale.

In servizio dal 9 dicembre, corse ogni 20 minuti (6-22)

Sulla linea i clienti troveranno i tram storici CT139 K del 1935 regolarmente collaudati da ANSFISA, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che rappresentano un patrimonio culturale del trasporto cittadino. Il servizio, come detto, inizierà alle ore 06:00 e terminerà alle ore 22:00 con una frequenza di 20’. Le partenze sono programmate in sinergia con quelle delle linee 421 e 412 per potenziare i passaggi sulle tratte condivise e fornire un servizio regolare ai clienti. Quello tranviario è un trasporto regole perché in sede protetta, silenzioso ed ecologico; un altro importante tassello nel percorso della ecosostenibilità che Anm sta traguardando attraverso la transizione verso l’elettrico e il potenziamento di tutti i sistemi di trasporto che rispondono ai medesimi obiettivi.