A Napoli rubata l'auto per portare in giro un ragazzo con disabilità: "Non possiamo ricomprarla" La famiglia di Alessandro, giovane di 36 anni disabile al 100%, ha denunciato il furto alle forze dell'ordine e poi si è rivolta anche al deputato Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

Un'automobile speciale, dotata di una pedana per consentire ad Alessandro, giovane di 36 anni disabile al 100%, di poter entrare nell'abitacolo. Un Fiat Doblò acquistato con tanti sacrifici dalla famiglia di Alessandro e che, qualche notte fa, è stato rubato in via Vincenzo Ciardo a Pianura, quartiere alla periferia occidentale di Napoli. E che al momento la famiglia del giovane non è in grado di riacquistare.

La madre di Alessandro, dopo aver sporto regolare denuncia alle forze dell'ordine, si è poi rivolta anche al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che su Facebook ha pubblicato la denuncia del furto e lo sfogo della donna:

Signor Borrelli, sono Antonietta la mamma un ragazzo disabile di 36 anni disabile al 100%. L’altra a notte ci hanno rubato l'auto, una Fiat Doblò grigio azzurro metallizzata, con il tetto rialzato e la pedana elettrica per caricare il ragazzo a bordo. Ci hanno fatto un enorme danno in quanto quell'auto l'avevamo acquistata con tanti sacrifici e quindi adesso non possiamo riacquistarla. Serviva per andare a fare le visite mediche per il ragazzo e per portarlo un po' in giro e dalla nonna, le uniche cose che lui ama fare

Borrelli: "Se l'auto non sarà ritrovata, avvieremo raccolta fondi"

Sui social, qualche ora fa, il deputato Borrelli è tornato sulla questione, definendo "ignobile" il furto di un'auto per disabili e annunciando che, se la vettura non sarà ritrovata, avvierà una raccolta fondi affinché possa essere riacquistata. Ecco cosa ha detto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra:

Solo una persona senza scrupoli può rubare un’auto con pedana per disabili. Si faccia di tutto per rintracciare il furgone e individuare il responsabile o i responsabili di un furto così meschino, che vanno puniti severamente. Se il mezzo non sarà ritrovato attiveremo una raccolta fondi per aiutare Alessandro e la sua famiglia ad acquistare un nuovo furgone con pedana. La Napoli solidale è sempre pronta a fare la sua parte dinanzi a ingiustizie così atroci, anche questa volta, non si tirerà indietro