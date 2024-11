video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli più taxi di mattina e di notte fino alla Befana 2025: l’ordinanza con gli orari Prorogato il potenziamento dei turni dei taxi a Napoli fino alla Befana. Ci saranno più auto bianche la mattina presto e fino alla sera tardi. I sindacati: “Servono strategie condivise per migliorare il servizio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

A Napoli più taxi la mattina presto e la sera tardi fino alla Befana. Arriva l'ordinanza del Comune per rinforzare il servizio di trasporto pubblico non di linea fino al 5 gennaio 2025. Le auto bianche saranno in servizio dalle 5,30 del mattino fino a mezzanotte con più vetture. Confermato il servizio notturno. Introdotte alcune agevolazioni per i tassisti che lavoreranno nei festivi. Prosegue, quindi, la sperimentazione avviata quest'anno dal Comune di Napoli, di concerto con i rappresentanti di categoria, per venire incontro alla maggiore richiesta di taxi in città da parte dei turisti e dei cittadini.

L'ordinanza per i taxi fino al 5 gennaio

Nell'ordinanza comunale viene quindi disposto il nuovo servizio turni dei taxi dal 28 ottobre 2024 al 5 gennaio 2025:

Modificare l'orario del turno di lavoro 06:00 – 14:00 con anticipo dell’inizio del turno di lavoro alle ore 05:30.

Modificare l'orario del turno di lavoro 14:00 – 23:00 con posticipo della fine del turno di lavoro alle ore 24:00 con alternanza P/D dalla domenica al giovedì.

Modificare l'orario del turno di lavoro 14:00 – 23:00 con posticipo della fine del turno di lavoro alle ore 24:00 il venerdì e il sabato.

Sospendere il riposo settimanale dei tassisti del servizio taxi del turno 14:00 – 23:00 che dovrà essere recuperato nella settimana immediatamente successiva, in giorni non festivi; le cooperative/ consorzi, inoltre, dovranno garantire che non più del 40% al giorno dei tassisti iscritti richieda il citato recupero nello stesso giorno.

Incrementare la flessibilità oraria in anticipo sull'orario di inizio turno, per i tassisti del servizio taxi dei 4 turni ad 1 ora di collaborazione ad inizio turno con priorità nei posteggi per le vetture del turno in corso.

Precisare che al Porto ed all'Aeroporto di Napoli potranno accedere tutte le autovetture in servizio secondo quanto indicato nel calendario relativo alla regolamentazione/turnazione in via sperimentale del servizio taxi all'interno dell'area portuale-Stazione Marittima Piazzale Angioino e all'Aeroporto Internazionale di Capodichino e che i taxi collettivi potranno concludere il loro turno alle ore 24:00.

Lettera a Manfredi dei sindacati taxi

Intanto, Unione Tassisti d’Italia e Consortaxi hanno inviato una lettera al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, agli assessori ai Trasporti, Turismo, Legalità:

La capacità organizzativa di questa amministrazione si è messa in evidenza durante il lungo ponte di Ognissanti, ma i risultati ottenuti lasciano molto a desiderare. Se, come affermano in molti, questo weekend doveva rappresentare una prova generale in vista del periodo natalizio, possiamo concludere che siamo davvero messi male. I tempi di percorrenza e i costi sostenuti dagli utenti sono sproporzionati e inaccettabili.

E aggiungono:

Ogni lunedì assistiamo a una rassegna stampa che sembra avere come obiettivo quello di attaccare l'unico servizio di trasporto pubblico che funziona: i taxi. Ci sentiamo stanchi di essere continuamente relegati al ruolo di imputati in un processo che ci vede vittime dell'inefficienza di un'amministrazione incapace di gestire il trasporto pubblico e la viabilità della città. Ci piacerebbe sapere quanti autobus sono stati effettivamente in servizio durante questi giorni? A che ora sono state chiuse metropolitane e funicolari, considerando che la città era affollata di turisti? Quante vetture sono state rimosse dai posteggi taxi nelle serate di questo lungo ponte? Quanti agenti delle forze dell'ordine sono stati impiegati per migliorare la viabilità?

E concludono:

Solo rispondendo a queste domande sarà possibile individuare soluzioni efficaci. Se continuerete ad ascoltare i politici di turno, che per fare campagna elettorale si arrogano il diritto di addossare su di noi tutte le colpe legate all'inefficienza del trasporto pubblico, allora, cari signori, siamo davvero alla frutta. È fondamentale che venga avviato un dialogo costruttivo tra le diverse categorie professionali e l'amministrazione, affinché si possano sviluppare strategie condivise in grado di migliorare il sistema di trasporto pubblico e garantire un servizio dignitoso per tutti, cittadini e turisti compresi. Solo così possiamo sperare di affrontare le sfide future e ripristinare la fiducia nel servizio taxi.