A Napoli per la prima volta la corsa DeeJay Ten: lungomare chiuso domenica 10, village al Plebiscito Domenica 10 settembre 2023 la manifestazione di sport e musica. Il piano traffico con le strade vietate.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arriva a Napoli per la prima volta la corsa "DeeJay Ten 2023 – I Edizione", un evento di sport e musica organizzato da Radio DeeJay. Il villaggio sarà installato sabato in piazza del Plebiscito. Il piano viabilità prevede la chiusura al traffico veicolare di diverse strade del Lungomare, per la giornata di domenica 10 settembre 2023, a partire dalle ore 9,00 e fino a cessate esigenze. La manifestazione dovrebbe concludersi, ad ogni modo, prima di mezzogiorno.

Il piano di viabilità per la corsa del 10 settembre a Napoli

L'ordinanza comunale prevede che sarà istituito per il giorno 10 settembre 2023, dalle ore 9:00 fino a cessata esigenza:

1. per il tempo strettamente necessario al passaggio dei podisti, il divieto di transito veicolare e la sospensione della pista ciclabile nei tratti delle strade di seguito elencate:

a) percorso 10 km: Piazza del Plebiscito (partenza); via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Giorgio Arcoleo, piazza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Acton, stazione Marittima, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, Angolo corso Arnaldo Lucci (giro), via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Marchese Campodisola, Piazza Bovio, corso Umberto (andata), angolo via Eletto Starace, corso Umberto (ritorno); piazza Bovio, via Guglielmo Sanfelice, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, Via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito (arrivo)

b) percorso 5 km: Piazza del Plebiscito (partenza), via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Giorgio Arcoleo, piazza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Acton, stazione Marittima, via Cristoforo Colombo, via Marchese Campodisola, via Alcide De Gasperi, via Agostino Depretis, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III (lato castello), Via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito (arrivo).

2. in via Cesario Console la sospensione delle aree riservate alla sosta regolamentata a pagamento senza custodia (cd strisce blu).