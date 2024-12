A Napoli nuovo centro delle Poste consegna i pacchi comprati online nello stesso giorno

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli apre il nuovo centro logistico di Poste Italiane per consegnare i pacchi dei prodotti acquistati online in un giorno. Già migliaia le spedizioni previste per le feste di Natale. Il nuovo hub è in via Galileo Ferraris, si sviluppa su una superficie di 600 mq e lavora 24 ore su 24. Si prevedono consegne super veloci, a distanza anche di poche ore dall'acquisto. Consente di recapitare ai clienti tutti gli ordini destinati a Napoli e provincia rapidamente.

Le Poste consegnano entro lo stesso giorno

Ai residenti della città di Napoli e provincia che abbiano effettuato il loro ordine entro ora di pranzo è garantita la consegna entro la sera dello stesso giorno stesso, mentre tutti gli ordini effettuati fino a tarda notte vengono consegnati entro l’ora di pranzo del giorno dopo. Obiettivi ambiziosi per i quali nel magazzino di Poste lavorano 20 addetti 24 ore su 24, distribuiti su diversi turni.

I prodotti gestiti nel magazzino cambiano continuamente a seconda dei periodi dell’anno, delle stagioni, delle mode del momento: caffè, libri, videocamere di sorveglianza, integratori alimentari per il fitness, creme di bellezza e cibi per gli animali.

Quando l’ordine viene completato, il prodotto viene prelevato dalle scaffalature, impacchettato prediligendo la confezione a minore impatto ambientale e inserito in contenitori che vengono affidati ai corrieri secondo criteri di prossimità, dimensione e peso. Dal magazzino di via Galileo Ferraris ne partono ogni giorno 55, tutti su auto ecologiche, in grado di consegnare ogni giorno migliaia di pacchi, svolgendo un servizio capillare e nel rispetto delle tempistiche promesse.

L’intero processo, dall’imballaggio alla consegna è stato studiato nella massima tutela dell’ambiente ed è ottimizzato da evolute piattaforme digitali. Gli acquisti on line, una modalità sempre più utilizzata dai consumatori, sono facilitati dall’utilizzo delle carte di credito prepagate, tra le quali primeggia Postepay Evolution: in Campania, ad esempio, ne sono attive 1 milione e 561mila (829 mila a Napoli e provincia, 285.000 a Salerno, 272.000 a Caserta, 107.000 ad Avellino, 68.000 a Benevento).